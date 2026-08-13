Brigadas de atención y auxilio realizaron ejercicios de respuesta inmediata durante el simulacro nacional. Foto: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Brigadas de atención y auxilio realizaron ejercicios de respuesta inmediata durante el simulacro nacional. Foto: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

Este viernes 14 de agosto, todo el Perú participará en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, ejercicio que permitirá evaluar la capacidad de preparación y respuesta de la población y las instituciones frente a diferentes situaciones de emergencia.

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