Este viernes 14 de agosto, todo el Perú participará en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, ejercicio que permitirá evaluar la capacidad de preparación y respuesta de la población y las instituciones frente a diferentes situaciones de emergencia.

La jornada comenzará a las 3:00 p. m. y tendrá como uno de sus principales escenarios la simulación de un sismo de magnitud 8.8, considerado altamente destructivo.

Según voceros del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el escenario planteado contempla un epicentro frente a la costa central de Lima y Callao.

¡Atención, Perú! Todo lo que debes saber sobre el Simulacro Nacional Multipeligro de este viernes 14 de agosto: hora y quiénes participan | Foto: Andina

¿Qué busca evaluar el simulacro nacional?

El ejercicio tiene como objetivo que la población conozca y practique las acciones que debe realizar antes, durante y después de una emergencia.

La actividad permitirá poner a prueba las medidas de seguridad previstas en viviendas, centros de trabajo, instituciones educativas y otros espacios públicos o privados.

Las autoridades buscan que la ciudadanía participe de manera organizada y fortalezca sus capacidades de preparación y respuesta ante peligros de origen natural o provocados por la acción humana.

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IGP aclara que los sismos no se pueden predecir

El simulacro se realizará pocos días después del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia el 10 de agosto, que dejó más de 200 fallecidos y graves daños en distintas zonas del país vecino.

Ante la preocupación generada por este movimiento telúrico debido a su cercanía con el Perú, el jefe del IGP, Hernando Tavera, recordó que los terremotos no pueden predecirse.

Sin embargo, explicó que los estudios científicos permiten identificar las denominadas zonas de acoplamiento sísmico, donde se acumula energía debido al desplazamiento de las placas tectónicas.

II Simulacro Nacional Multipeligro 2026. Foto: Indeci

A partir de estos estudios es posible estimar la magnitud de un eventual terremoto, aunque no determinar exactamente cuándo ocurrirá.

Por ello, Tavera exhortó a la población a participar en el simulacro de este viernes y prestar atención a las recomendaciones de las autoridades.

¿Qué hacer durante el simulacro de sismo?

El ejercicio estará dividido en tres momentos para que la población practique el protocolo de respuesta ante un movimiento sísmico.

1. Activación de las alertas

El simulacro comenzará con la activación de sirenas, bocinas, campanas o las alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), que representarán el inicio del sismo.

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2. Permanecer en zonas seguras

Durante los primeros dos minutos, las personas deberán permanecer en las zonas seguras internas que previamente hayan identificado en sus viviendas, centros de trabajo o instituciones educativas.

3. Evacuación hacia zonas seguras

Una vez finalizado el sismo simulado, se realizará la evacuación hacia zonas seguras externas o puntos de reunión previamente establecidos.

Las autoridades recomiendan tener a la mano la mochila para emergencias durante esta etapa.

¿Qué hacer ante una alerta de tsunami o aluvión?

El simulacro también contempla escenarios de tsunami y aluvión.

Simulacro multipeligro también se realizará en prevención del fenómeno El Niño. Foto: MINDEF

Las alertas serán representadas mediante el SISMATE y sirenas locales. Ante estos peligros, la población deberá dirigirse inmediatamente hacia zonas altas o lugares seguros.

En caso de tsunami, será necesario alejarse del litoral y dirigirse a zonas de evacuación previamente identificadas. Frente a un aluvión, se deberá abandonar las áreas expuestas y trasladarse hacia lugares seguros.

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