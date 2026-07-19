El viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza, informó que el Ministerio de Salud (Minsa) desplegó brigadistas, personal médico y un hospital móvil para atender a la población afectada por el sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín.

En declaraciones a Canal N, el funcionario señaló que la primera acción fue coordinar con la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín para garantizar la atención médica en la zona afectada, mediante el envío de médicos, enfermeras, técnicos e instalación de carpas de atención.

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Viceministro de Salud Pública, doctor Henry Rebaza, da detalles sobre los muertos y heridos tras el sismo de 5.1 en Junín.



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Rebaza indicó que las labores de respuesta se iniciaron desde la noche del sismo y precisó que hasta el momento se han otorgado 26 altas médicas, mientras que los pacientes que requirieron atención especializada fueron trasladados a los hospitales de Huancayo.

Asimismo, detalló que cerca de 100 trabajadores de salud de la Diresa, entre ellos brigadistas especializados en atención de emergencias y desastres, permanecen desplegados en la zona afectada.

“ Usted verá, hay que identificar el problema, hay que ir casa por casa, ver donde están las personas que han quedado atrapadas, recuperar estas personas, movilizar a las personas que están trabajando en la zona ”, dijo Rebaza.

Finalmente, anunció que durante la madrugada de este domingo llegaron ocho brigadistas adicionales para reforzar las labores de atención y que, por disposición del ministro Juan Carlos Velasco, también se enviará un hospital móvil para complementar la respuesta sanitaria en las zonas afectadas por el sismo.