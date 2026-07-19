Sismo de 5.1 en Chupaca provocó cortes de energía y el colapso total de varias viviendas. (Foto: Andina)
Sismo de 5.1 en Chupaca provocó cortes de energía y el colapso total de varias viviendas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza, informó que el Ministerio de Salud (Minsa) desplegó brigadistas, personal médico y un hospital móvil para atender a la población afectada por el sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín.

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