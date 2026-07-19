El sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín, deja hasta el momento cinco personas fallecidas y más de 20 heridos, mientras continúan las labores de respuesta y atención a la emergencia, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Como parte de las acciones de respuesta, el Ejército del Perú fue desplegado en las zonas afectadas para apoyar en las labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros, seguridad y control, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci informó que continúan las acciones de respuesta tras el movimiento telúrico de magnitud 5.1 ocurrido en Chongos Bajo. (Foto: Andina)

El Indeci señaló que las acciones frente al movimiento telúrico continúan con la participación de instituciones de los tres niveles de gobierno, mientras prosigue la evaluación de los daños ocasionados por el sismo.

Por su parte, el Ministerio de Cultura informó que verificó que la Iglesia y Restos del Antiguo Convento de Santiago de León constituye patrimonio histórico. Asimismo, precisó que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) del sector Cultura tras el colapso del cani cruz de dicho monumento.

En paralelo, la Municipalidad Distrital de El Tambo anunció el inicio de una campaña de donación para atender a las familias afectadas por el sismo, especialmente a la población del anexo de Pumpunya, identificado como el sector con mayores daños.

Ministerio de Cultura evalúa daños en monumento histórico tras sismo que golpeó Junín. (Foto: Andina)

A través de un pronunciamiento, el alcalde del distrito expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y manifestó su solidaridad con los heridos y los damnificados por el movimiento telúrico.

La comuna invitó a la población a colaborar con alimentos no perecibles, agua embotellada, ropa y abrigos en buen estado, artículos de higiene personal y medicamentos básicos. Las donaciones serán recibidas en la puerta del Palacio Nuevo de la Municipalidad Distrital de El Tambo, desde donde partirá una caravana solidaria este domingo 19 de julio a la 1:00 p.m. hacia las zonas afectadas.