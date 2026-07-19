Sismo en Junín deja cinco fallecidos y más de 20 heridos; Ejército apoya labores de rescate. (Foto: Andina)
Sismo en Junín deja cinco fallecidos y más de 20 heridos; Ejército apoya labores de rescate. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín, deja hasta el momento cinco personas fallecidas y más de 20 heridos, mientras continúan las labores de respuesta y atención a la emergencia, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

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