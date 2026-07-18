Por el momento, los dos animales se encuentran bajo el cuidado directo de los veterinarios de Serfor en Áncash | Foto: Midagri / Composición EC
Por el momento, los dos animales se encuentran bajo el cuidado directo de los veterinarios de Serfor en Áncash | Foto: Midagri / Composición EC
Por Redacción EC

En Áncash, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) rescató a un mono choro juvenil y un loro aurora que permanecían encerrados en viviendas de Huaraz y Huari, donde eran mantenidos ilegalmente como mascotas.

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