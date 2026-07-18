Actualmente, permanecen bajo el cuidado de los veterinarios del Serfor, quienes realizan un monitoreo constante para evaluar su recuperación y determinar si podrán retornar a su hábitat natural o deberán ser trasladados a un santuario especializado.
“Estos animales provienen de zonas cálidas como la Amazonía peruana, que es su hábitat natural. Al ser trasladados ilegalmente a regiones de clima frío, muchos no logran adaptarse y gran parte de ellos no llega a sobrevivir”, explicó Carlos Rojas, especialista de la entidad.
En ese sentido, el representante exhortó a la población a no adquirir ni mantener fauna silvestre como mascota, debido a que esta práctica fomenta el tráfico ilegal de especies y afecta su conservación en su entorno natural.
Asimismo, el Serfor recordó que la tenencia, captura, comercialización o posesión ilegal de estas especies puede ser sancionada con penas de cárcel y multas que van desde las 10 hasta las 5000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a más de S/ 27 millones.