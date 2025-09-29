Ante la comercialización ilegal de animales, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en lo que va del año, indicó que se recuperó un total de 825 especímenes de fauna silvestre, entre vivos y muertos, en diferentes distritos de la provincia de Lima.
De total de la cifra, 428 especímenes fueron recuperados en acciones de control entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y Serfor. Mientras que 397 fueron hallazgos, es decir, encontrados por circunstancias casuales o por el reporte ciudadanos.
¿Qué especímenes se recuperaron?
La mayor cantidad de especímenes recuperados corresponden a 212 tortugas taricayas (Podocnemis unifilis), 80 iguanas verdes (Iguana iguana), 92 loros y guacamayos (familia Psittacidae) y 11 primates, esto que evidencia la presión del tráfico ilegal sobre estas especies altamente demandadas.
Asimismo, entre enero y julio de este año, el Serfor recibió 112 denuncias ciudadanas, de las cuales la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Lima atendió el 87% (96 casos). La mayoría de ellas estuvieron vinculadas a la posesión de fauna silvestre como mascotas (86%), seguidas de maltrato animal (10%) y comercio ilegal (4%).
¿Dónde denunciar?
El Serfor exhorta a la población a reportar estos casos a ALERTA SERFOR vía Whatssap al 947 588 269 o a denunciar cualquier caso de comercialización o tenencia ilegal a https://appweb.serfor.gob.pe/alertaserfor/
