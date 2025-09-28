Un nuevo episodio de intimidación contra el mundo del espectáculo quedó expuesto tras la difusión de un audio en el que Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, lanza serias amenazas contra la orquesta Agua Marina, agrupación que tiene programada una presentación el próximo 12 de octubre en Carabayllo.

En la grabación, el presunto delincuente se presenta como “El Monstruo del Cono Norte” y afirma con tono desafiante que él maneja Lima Norte. Según su propio relato, las personas que anteriormente brindaban seguridad a la orquesta ya no se encuentran en actividad, insinuando que fueron eliminadas.

“ Yo estoy manejando Lima Norte caballero, las personas que hace meses atrás a ustedes le brindaban seguridad en Lima Norte, esas personas ya no están. Unos están bajo su cama, otro bajo tierra y el otro señor ya sabe dónde está, caballero“, dijo.

Así amenazó Erick Moreno, alias El Monstruo, a orquesta Agua Marina: "Lima norte lo estoy manejando [...] Carabayllo tiene dueño"



El sujeto advierte que ningún evento en la zona puede realizarse sin su autorización. “Carabayllo tiene dueño”, recalca Moreno, en alusión directa a la presentación de Agua Marina. Asimismo, descalifica a un rival conocido como ‘Joroba’, asegurando que él ya “hizo lo que tenía que hacer” para sacarlo de circulación.

“El día 12 usted tiene una presentación en Carabayllo. Carabayllo tiene dueño, caballero. Las personas que hacen eventos, meses atrás han caminado con esa persona y se toman las atribuciones de decir que están con él, cuando ese señor acá ya no tiene ni voz ni voto y le hablo del señor ‘Joroba’. Ese perro acá no tiene ni voz ni voto, porque ya hice lo que tuve que hacer”, recalca.

Aunque afirma que su intención es “trabajar pacíficamente”, el tono de sus palabras evidencia una clara exigencia de coordinación con su grupo criminal para permitir que la orquesta pueda realizar sus shows sin inconvenientes. “ No me gusta atropellar a nadie, mucho menos que me atropellen” , se escucha en el audio.

“No es dable que hoy en día las personas se aprovechen de la situación y hagan eventos. Entonces yo con todo respeto, caballero, le invito a coordinar con mi coordinador y queden en algo pacífico para poder ver de qué manera se va a poder trabajar con su agrupación , caballero, por favor, le vuelvo a repetir, me gusta hablar pacíficamente, ese es el primer paso de mi persona, muchas gracias por su comprensión, espero que sea coherente con lo que me va a decir”, menciona Moreno.

Las amenazas han generado preocupación no solo en el entorno de Agua Marina, sino también entre los empresarios que organizan espectáculos en Lima norte. Según fuentes policiales, este tipo de mensajes forman parte del modus operandi de mafias de extorsionadores que buscan cobrar “cupos” a artistas, empresarios y locales nocturnos para dejarlos trabajar en determinadas zonas.