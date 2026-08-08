Tres sujetos (Willian Pisconte Rubiños, Anthony Pisconte Rubiños y Luis Alberto Sánchez Hurtado) son detenidos por el delito de extorsión en una obra de construcción en el distrito de San Borja. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Tres sujetos (Willian Pisconte Rubiños, Anthony Pisconte Rubiños y Luis Alberto Sánchez Hurtado) son detenidos por el delito de extorsión en una obra de construcción en el distrito de San Borja. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Tres sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) en San Borja por presuntamente cobrar cupos de S/ 500 semanales a responsables de obras de construcción a cambio de brindar una supuesta “seguridad para los trabajadores”.

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