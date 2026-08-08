Tres sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) en San Borja por presuntamente cobrar cupos de S/ 500 semanales a responsables de obras de construcción a cambio de brindar una supuesta “seguridad para los trabajadores”.

La intervención se realizó este sábado 8 de agosto en el jirón Tiziano Vecellio, en el referido distrito, luego de que los intervenidos llegaran a un terreno donde se construye un edificio multifamiliar y solicitaran conversar con el encargado de la obra.

Los presuntos extorsionadores serían dos hermanos, quienes se encargaban de exigir los cupos, y un taxista. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

El taxista habría tenido la función de trasladarlos a distintas obras de construcción. En el auto se habrían encontrado armas y sustancias ilegales (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Modus operandi

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales, informó que los presuntos extorsionadores serían dos hermanos, quienes se encargaban de exigir los cupos, y un taxista, que habría tenido la función de trasladarlos a distintas obras de construcción.

El oficial explicó que los sujetos se presentaban como dirigentes de una asociación de trabajadores de construcción civil y enviaban documentación presuntamente falsa para sustentar dicha condición.

Los sujetos se habrían presentado como dirigentes de una asociación de trabajadores de construcción civil y enviaban documentación presuntamente falsa para sustentar dicha condición. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Tras recibir una denuncia relacionada con la presunta entrega de dinero, la PNP desplegó un operativo que permitió intervenir a los tres sujetos este sábado 8 de agosto. Durante la acción policial, se habría incautado una suma superior a S/ 500, así como dinamita.

Asimimo, la autoridad policial resaltó la necesidad de verificar la pertenencia de los trabajadores a este tipo de asociaciones de construcción civil, con el fin de evitar que sus nombres sean utilizados para cometer actos delictivos.

También se incautó documentos de identidad de otras personas, documentos, entre otros objetos. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

En la intervención también se incautó dinamita que los detenidos habían llevado a la obra de construcción. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Investigan vinculación con otros casos

La Policía señaló que la intervención se realizó en coordinación con el Ministerio Público. Agregó que las investigaciones continuarán para determinar si los tres intervenidos están vinculados con otros casos similares de presunta extorsión en obras de construcción.

Los intervenidos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de San Borja para seguir las diligencias correspondientes.



