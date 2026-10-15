La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima Norte anuló la condena de 14 años de cárcel impuesta a Juan Bautista Ramos por el delito de tocamientos indebidos contra una menor de 12 años, tras descubrir que los jueces redactaron aquella sentencia con ayuda de Inteligencia Artificial, misma que inventó información y argumentos.

El caso inició en marzo del 2024, cuando la víctima acudió a la comisaría de Independencia para denunciar la agresión que sufrió en un puesto de venta de pollo del mercado El Ermitaño, lugar donde trabajaba por unos días en reemplazo de su tío, según lo reportado por Ocurre Ahora (ATV).

A pesar de que el primer juzgado halló culpable al procesado y le fijó una reparación civil de 7,000 soles, los jueces superiores revisaron el fallo y detectaron que el documento contenía graves errores de lógica generados por copiar las respuestas automatizadas.

“No descartamos la alucinación algorítmica que aparece recogida textualmente en la sentencia recurrida en razón que la IA generativa produce huellas de texto, datos o argumentos que aparentan ser correctos, pero son inventados y que nos conduce a la motivación irracional de la sentencia recurrida”, fundamenta el fallo.

Ante esta situación, el tribunal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte anuló la orden de captura contra Bautista Ramos y dispuso que un nuevo juez inicie otro juicio oral desde cero dentro de un plazo de 72 horas, de acuerdo con el documento difundido por LP Derecho.

La Sala de Apelaciones del Poder Judicial de Lima Norte detectó el mal uso de la IA en la sentencia contra Ramos | Foto: Captura de ATV Noticias

“Una máquina no es una seguridad para una sentencia, responde lo que tiene que responder, pero no lleva un caso a profundidad, el principio, las consecuencias, el peligro, todo lo que pasa, el dolor de los padres”, declaró un familiar de la menor al noticiero.

Además, el tribunal remitió el caso a la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lima Norte y a la Presidencia de la Corte para que investiguen y sancionen a los tres jueces responsables del fallo anulado.