El tribunal de apelaciones dispuso la realización de un nuevo juicio oral a cargo de otro juez | Foto: Difusión / Canva AI / Composición EC
El tribunal de apelaciones dispuso la realización de un nuevo juicio oral a cargo de otro juez | Foto: Difusión / Canva AI / Composición EC
Por Redacción EC

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima Norte anuló la condena de 14 años de cárcel impuesta a Juan Bautista Ramos por el delito de tocamientos indebidos contra una menor de 12 años, tras descubrir que los jueces redactaron aquella sentencia con ayuda de Inteligencia Artificial, misma que inventó información y argumentos.

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