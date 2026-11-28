La presidenta de la República, Keiko Fujimori, instó a trabajar en unidad sin buscar culpables durante el segundo día de su recorrido por las zonas inundadas en Piura. Tras inspeccionar los sectores de El Chilcal e Ignacio Merino, la mandataria sostuvo que la intensidad del temporal acumuló en cinco horas el equivalente a las precipitaciones de un año completo en la ciudad.

Frente a los cuestionamientos por el desempeño de las autoridades regionales y locales, Keiko Fujimori remarcó que la prioridad debe centrarse en la atención directa a los damnificados. “Me dicen dónde están las otras autoridades, las autoridades locales y la gobernación. No es momento de señalar a los responsables, sino es momento de la unidad”.

“En estos momentos de dificultad el Gobierno central con los dirigentes estamos trabajando unidos y, como siempre lo hemos demostrado, nos vamos a volver a poner de pie (...) El que no quiera sumar puede irse a otro lado, pero todos los que quieran poner el hombro estamos aquí comprometidos”, agregó la mandataria.

En el marco de las medidas económicas de respuesta, la presidenta anunció la aceleración del bono para la población golpeada por estas lluvias producto del fenómeno El Niño. “He hablado con el ministro Elmer Cuba para poder adelantar los bonos (...) Ese anuncio lo vamos a hacer mañana o pasado mañana junto con el ministro de Economía”.

Asimismo, la Jefa de Estado informó sobre la reorientación de fondos de cooperación internacional para equipar los sistemas de contingencia en el norte del país. La mandataria explicó que solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores destinar los 14 millones de dólares ofrecidos por el presidente de China, Xi Jinping, a la compra de máquinas trasvasadoras, hidrojets y motobombas.

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Durante las labores de supervisión iniciadas a las 1:30 a.m., Keiko Fujimori comprobó la operatividad de los tres equipos de drenaje instalados en la cuenca urbana de El Chilcal. Para optimizar el evacuado de las aguas fluviales hacia el río Piura, el Ejecutivo alista la emisión de un decreto de urgencia a fin de que el Gobierno central asuma la administración de los sistemas de evacuación.

“Vamos a emitir un decreto de urgencia para que todos los equipos que tengan que ver con drenaje los maneje el Gobierno central”, explicó Fujimori.