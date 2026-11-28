La presidenta Keiko Fujimori aprovechó CADE para hacer un discurso de compromiso claro con el cambio, con la reforma del Estado para resolver los problemas de los peruanos y dar acceso al agua, con la eliminación de trabas burocráticas para impulsar el crecimiento acelerado de todos e integrar a las mypes, y anunció destrabes importantes tales como la Torre Trecca que se retoma luego de décadas, el Tren Macho, el hospital Antonio Lorena y la firma de la adenda del proyecto de masificación del gas en siete regiones, un proyecto que tendrá gran impacto porque abaratará considerablemente el gas en el sur.

El gobierno sabe dónde va, pero la gente no lo sabe. Aún hace falta explicar mejor dónde estamos en ese camino y cómo vamos a avanzar en el cumplimiento de la promesa central de transformar radicalmente los servicios públicos. La presidenta, por ejemplo, hubiera podido explicar qué se está haciendo y qué falta para alcanzar un sistema de salud que atienda bien a todos los peruanos, y una educación que eleve sustancialmente los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Dijo claramente que la gente no puede esperar a tener agua potable, pero no sabemos si están en el radar las empresas municipales de agua potable que son un desastre.

La presidenta mencionó que hay intereses que se oponen a los cambios y a la eliminación de trabas. Tal parece que para no alertar o movilizar a esos intereses se prefiere no informar acerca de los planes y cambios hasta que no estén maduros. La estrategia alternativa sería explicar lo que se está haciendo y los cambios que se buscan para movilizar precisamente el apoyo de la opinión pública contra los intereses retardatarios y sembrar de paso la confianza y la tranquilidad en la población de que hay un camino claro y que estamos avanzando.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, sí explicó que se enviará al Congreso una ley de reforma de la inversión pública que, como sabemos, se ha convertido en una fábrica de obras mal hechas que no se terminan, pero sí enriquecen bolsillos de autoridades y funcionarios. Hay que restablecer el rigor técnico en la aprobación de proyectos, entre otras cosas. Un buen sistema de inversión pública sería un gran avance. Allí, por ejemplo, ya sabemos dónde estamos yendo.

El ministro anunció otro proyecto de ley para facilitar la formalización laboral y empresarial que iría en la línea de unos regímenes laborales y tributarios únicos, graduales y progresivos. Además de reformas para reducir la evasión tributaria en dos puntos del PBI. Muy bien. Pero tanto la formalización como la reducción de la evasión reclaman una desregulación profunda y un Estado mucho más eficiente, digitalizado y simplificado. Se supone que están en marcha planes para eso, pero no se conocen, salvo las promesas del ministro Shinno de reducir y simplificar la tramitología para las inversiones mineras, algo respecto de lo cual los mineros se quejaron acremente en CADE.

Estuvo muy bien en su demanda al Congreso de debatir y aprobar la ley MAPE, algo que tiene que ocurrir. Dijo: “Mi mensaje a todo el Perú: es tiempo de avanzar. Es tiempo de formalizar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de tomar decisiones políticas, por muy difíciles que estas sean”.

Amén.