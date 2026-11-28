El valle del Urubamba no es especialmente ventoso, pero esta semana lo atravesó una ráfaga de aire frío que amenazó con convertir a don Oscar Reto en una versión criolla de Mary Poppins. El presidente de la Cámara de Diputados recibió, en efecto, una insólita rechifla de buena parte de la concurrencia que seguía su presentación en la CADE Ejecutivos, celebrada por estos días en la mencionada localidad cusqueña. Y decimos insólita porque hablamos de un auditorio acostumbrado a ser amable con quienes ocupan un puesto político relevante. No por gusto alguien definió hace poco ese evento como “el Woodstock de los mercantilistas”: tres días de lugares comunes, whiskicitos y cortejo del poder. Porque, vamos, nadie puede creer que lo realmente importante de tales cónclaves sea reflexionar acerca de los lemas ñoños que estrenan año a año. Desde el “No existe nosotros con alguien afuera” del 2006 hasta el “Unidos para avanzar” de esta última edición, no hay uno que se libre del inconveniente de semejar un cruce entre los apotegmas de Deepak Chopra y las iluminaciones de “El Principito”... Sea como fuere, lo cierto es que los ejecutivos y hombres de negocios que se dan cita en esas convenciones tienden a agasajar, antes que abuchear, a quienes pueden impulsar, digamos, alguna exoneración tributaria. Y, sin embargo, a Reto le dispensaron un trato de barra brava. ¿Por qué? Pues porque le quitó el cuerpo a una pregunta sobre su postura frente a la eventual propuesta de una extensión del Reinfo. Con el pretexto de una presunta neutralidad a la que lo obligaría su cargo, el hombre afirmó que no podía “ir ni para un lado ni para el otro”, e inmediatamente empezó a soplar desde la platea un viento helado que hasta ahora debe dolerle en los huesos.

Fotoilustración: El Comercio

El próximo lema

La paparrucha de su argumento ha sido ya puesta en evidencia en diversas tribunas. No existe reglamento alguno que lo fuerce a habitar el limbo en el que buscó refugiarse ante la demanda comprometedora. Los titulares de las dos cámaras del Legislativo pueden participar de cualquier debate en el pleno (siempre que se trasladen a su escaño para hacerlo) y nunca pierden su derecho al voto. Más aún: gozan del privilegio del voto dirimente cuando se produce un empate en la sala. Y si eso no es expresar posición acerca de un tópico controvertido, no sabemos qué pueda serlo...

El Reinfo, no lo olvidemos, funciona como un instrumento pernicioso del que muchos mineros ilegales se valen para desarrollar con impunidad actividades que huellan territorios criminales. Actividades singularmente lucrativas con las que los políticos de toda procedencia tienen una curiosa resistencia a chocar. Eso incluye a las sucesivas bancadas del partido hoy en el gobierno, que han votado a favor de su extensión cada vez que el asunto ha sido puesto a su consideración.

En consecuencia, mientras Reto se lame las heridas de la silbatina que desnudó su renuencia a asumir responsabilidades en este espinoso asunto, la pregunta esencial es qué va a hacer la actual bancada de Fuerza Popular cuando, en menos de un mes, la inexorable propuesta de ampliar una vez más la leguleyada de marras le sea puesta por delante. Se diría que le conviene a la señora Fujimori instruirla para que vote en contra de ella, pues de otro modo, el chiflón urubambino acabará colándose por las ventanas de Palacio. Si alguien piensa que la reprobación de esta semana fue solo una cosa de empresarios, se equivoca: a propósito de esta malhadada materia –digámoslo con una expresión que los organizadores del CADE podrían aprovechar como lema para su próxima edición– todos somos empresarios.