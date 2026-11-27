El pasado 10 de noviembre, en la reunión empresarial de Cambraper, autoridades de Brasil y del Perú expusieron con cifras una idea que conviene tomar en serio: Brasil busca salir al Pacífico, y el Perú es su camino más corto.

El intercambio bilateral sumó US$4.919 millones en el 2025 y creció 21% entre enero y setiembre de este año, según el Mincetur. Aun así, más del 90% de ese comercio se mueve por mar, y Brasil comercia con Chile más del doble que con nosotros, pese a que compartimos casi 3.000 kilómetros de frontera. Del otro lado del continente, el comercio brasileño con Asia supera los 700 millones de toneladas anuales, sus puertos del Atlántico operan al límite y una ruta por el Perú podría acortar la travesía hasta en 20 días.

Brasil ya se organiza. Estudia una ferrovía bioceánica de casi 6.000 kilómetros, e Itamaraty propone para el corredor Río Branco-Ilo/Matarani una gobernanza inspirada en el Corredor de Capricornio que une cuatro países: Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. El Mincetur, por su parte, concentra en el eje Amazonas norte, Yurimaguas-Paita, la mayor parte de sus mesas técnicas.

Ese corredor norte tiene piezas valiosas: el puerto de Yurimaguas, una IIRSA Norte por la que circulan unos seis millones de vehículos al año y la Hidrovía Amazónica en agenda. En la costa, sin embargo, desemboca prácticamente en un solo terminal, Paita. Salaverry no tiene la profundidad que exigen los portacontenedores, y gran parte de la agroexportación norteña debe recorrer largas distancias hasta Paita o el Callao. Un corredor vale lo que su eslabón más débil, y en el norte ese eslabón es el muelle portuario.

No es casual que uno de los mapas presentados ubicara a Eten entre los nuevos puertos de mayor necesidad en el país. En las pampas de Reque, Lambayeque ofrece 16 metros de profundidad natural, sin necesidad de dragado, junto a la red vial que une la Amazonía con la costa. Un terminal portuario en Eten permitirá exportar minerales y fruta e importar fertilizantes, de modo que los transportistas tengan carga de ida y de vuelta, una carencia que los propios ministros señalaron. Hará posible, además, el cabotaje hacia Ecuador, Colombia y Panamá que Itamaraty sugirió como papel natural del Perú.

El puerto de Eten operó desde 1874 hasta 1978. Desde entonces, el norte ha crecido sin una salida al mar a la altura de su producción. Si la integración con Brasil ha de descentralizar el desarrollo, y no concentrarlo otra vez en Lima y el sur, la costa norte necesita su puerto de aguas profundas. En abril del 2027, cuando el Perú y Brasil vuelvan a reunirse en Sao Paulo, el norte llegará con ese proyecto en marcha.