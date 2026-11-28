El 21 de noviembre se presentó en París el manifiesto “Contra la oligarquía internacional”, impulsado por el economista izquierdista Gabriel Zucman y firmado por más de un centenar de académicos, como Thomas Piketty y los Nobel Joseph Stiglitz, Paul Krugman, además del expresidente chileno Gabriel Boric. Su tesis: la riqueza extrema amenaza las democracias. Para ilustrar la magnitud: unos 3.000 hogares poseen una riqueza equivalente al 17% del PBI mundial (frente al 3% en 1987). El manifiesto propone un impuesto mínimo del 2% a los patrimonios superiores a 100 millones de euros, recuperar impuestos retroactivamente, proteger la independencia de los medios de comunicación, un modelo de propiedad “desprivatizada” para las empresas de IA y una “Internacional democrática” (sin especificar qué significa en realidad).

Si bien debe reconocerse la existencia de desigualdad en el mundo, ello no implica aceptar que toda acumulación de capital sea ilegítima ni que más Estado sea siempre la respuesta. Hay que distinguir la riqueza creada con inversión, innovación, trabajo y riesgo de la obtenida mediante corrupción, privilegios o captura del Estado. Combatir la segunda es indispensable; castigar indiscriminadamente la primera debilitaría la economía. El manifiesto corre el riesgo de presentar la riqueza, por sí misma, como una amenaza.

El debate español sobre la “herencia” lo ilustra. Gravar al 100% el tramo de herencia que supere los 10 millones de euros, como propone el Frente Amplio, no es una medida recaudatoria; es una expropiación. La igualdad de oportunidades es un objetivo legítimo, pero no debería confundirse con el propósito de impedir que una familia transmita el fruto de décadas de trabajo y ahorro. En un mundo que compite por capital y talento, y en un país como el Perú, con alta informalidad, baja productividad e instituciones débiles, la prioridad es ampliar oportunidades: educación, infraestructura, formalización e inversión. Necesitamos generar más riqueza antes de discutir cómo distribuirla mejor. La verdadera justicia social no consiste en igualar resultados mediante la penalización del éxito, ni en abandonar a quienes parten en desventaja. Consiste en construir condiciones para que cada vez más personas puedan progresar mediante su propio esfuerzo.

El manifiesto en cuestión expresa una corriente progresista de izquierda y deja sin responder una pregunta clave: ¿cómo evitar que, en nombre de combatir “la concentración del poder económico”, terminemos concentrando aún más poder en los estados? La verdadera discusión debería ser cómo construir una economía que permita la generación de mayor riqueza y que facilite al Estado atender las necesidades sociales con mayor eficiencia y rapidez.