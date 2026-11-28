Cuando un desastre golpea al Perú, lo primero es atender a las familias afectadas y restablecer los servicios básicos. Hay decisiones que deben tomarse en cuestión de horas. Pasada la emergencia, vale la pena hacernos una pregunta que también plantearía en el aula. ¿Qué podemos aprender de lo ocurrido para que, ante la próxima emergencia, menos familias pierdan su hogar o se queden sin agua durante días? La respuesta debería orientar las decisiones que tomemos hoy.

En la Universidad de Lima, enseñamos Ingeniería Civil a partir de preguntas que importan a cualquier familia. ¿Por dónde correrá el agua si el río se desborda? ¿Resistirá a la crecida el puente que usan a diario los vecinos? Al estudiar el terreno y simular inundaciones, nuestros estudiantes aprenden a identificar los puntos más expuestos y a proponer mejoras en el drenaje o refuerzos estructurales que reduzcan el riesgo antes de la emergencia.

Ese mismo desborde plantea otra pregunta: ¿qué agua podrán beber las familias cuando baje el río? En Ingeniería Ambiental, podemos abordar ese problema comparando muestras de pozos antes y después de una inundación. Los resultados ayudarían a decidir cuáles pueden seguir utilizándose y dónde conviene habilitar puntos de abastecimiento temporal. Así, una medición en el laboratorio puede orientar una decisión de salud pública.

En Administración, ese mismo escenario permite trabajar con un municipio y sus proveedores en un plan para que el agua segura llegue a los barrios aislados. Los estudiantes de esa carrera podrían calcular cuánto costaría mantener una reserva para los primeros tres días, prever rutas alternas y acordar quién activaría el reparto si se corta el suministro. En un simulacro, podrían medir cuánto tardaría en llegar el primer camión cisterna y ajustar el plan. Encuentros como CADE Ejecutivos, en su edición de Cusco, ofrecen al Estado, la empresa privada, la academia y la sociedad civil la oportunidad de acordar qué puede aportar cada uno y cómo trabajar juntos en proyectos que puedan ponerse en marcha.

Para que esos acuerdos funcionen, es indispensable escuchar a quienes conocen el territorio y conviven con sus brechas. Las prioridades de una región se entienden mejor cuando conversamos con sus autoridades, sus emprendedores y sus jóvenes. De ese diálogo, deben salir compromisos de inversión, transferencia tecnológica, empleo formal y oportunidades educativas, con plazos y responsables definidos. Así, las propias comunidades podrán saber qué se acordó, cuándo debe cumplirse y a quién pedir cuentas.

Formar profesionales, sostener la investigación y fortalecer nuestras instituciones exige continuidad. Quienes trabajamos en educación sabemos que los frutos de una decisión pueden tardar años en verse. Esa es precisamente una razón para empezar hoy y revisar, en el camino, qué está dando resultado.

Mientras atendemos las urgencias del Perú, podemos tomar decisiones que reduzcan el impacto de la próxima emergencia. Si cada encuentro termina con un compromiso que podamos cumplir y evaluar, habremos dado un paso para que las familias vivan con mayor seguridad.