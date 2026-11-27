La selección peruana asume un nuevo reto en la era de Mano Menezes. Esta vez, enfrentarán a Panamá en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por un partido amistoso de preparación. El director técnico de Perú, anunciará este viernes 27 de noviembre la lista de conovocados para medir fuerzas ante los panameños. Sigue todos los detalles aquí.

Al no ser fecha FIFA, el plantel estará conformado mayoritariamente por jugadores de la Liga 1 (salvo quienes disputen las semifinales o final del torneo local). Los futbolistas citados viajarán a Cusco para comenzar los entrenamientos el miércoles 2 de diciembre.

¿A qué hora sale la lista de convocados de la selección peruana?

La Lista de convocados de Perú se revelerá este viernes 27 de noviembre del 2026 a partir de las 11:00 AM (hora local) desde La Videna.

¿Cuándo es el amistoso de Perú vs Panamá?

El partido amistoso de Perú vs. Panamá se jugará el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Lista de Convocados de Perú

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