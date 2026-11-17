Fuente: Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP). Elaboración: ECData y Economía. Precios promedio mayoristas diarios de los últimos 90 días.

¿Subieron o bajaron los precios?

Índice de una canasta de productos básicos

El índice es la media geométrica de la variación diaria de los precios de todos los productos, encadenada desde el primer día (= 100), el método estándar para índices sin ponderar: evita que un solo producto que se dispara arrastre a todos los demás. No pondera por el consumo de los hogares. El Gran Mercado Mayorista no opera domingos ni feriados, por lo que esos días no se incluyen.

Fuente: Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP). Elaboración: ECData y Economía. Precios promedio mayoristas diarios de los últimos 90 días.