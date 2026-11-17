Revisa cuánto cuesta la canasta básica hoy en Lima y los precios de los alimentos que más consumes, con información del Midagri actualizada cada mañana.
Precios al …
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Los que más subieron y bajaron
Fuente: Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP). Elaboración: ECData y Economía. Precios promedio mayoristas diarios de los últimos 90 días.
¿Subieron o bajaron los precios?
Índice de una canasta de productos básicos
El índice es la media geométrica de la variación diaria de los precios de todos los productos, encadenada desde el primer día (= 100), el método estándar para índices sin ponderar: evita que un solo producto que se dispara arrastre a todos los demás. No pondera por el consumo de los hogares. El Gran Mercado Mayorista no opera domingos ni feriados, por lo que esos días no se incluyen.
Fuente: Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP). Elaboración: ECData y Economía. Precios promedio mayoristas diarios de los últimos 90 días.
¿Caro o barato para lo que suele costar?
Los precios que más subieron y bajaron
Rango de 90 díasPromedioHoy, por encima del promedioHoy, por debajo del promedio
Fuente: Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP). Elaboración: ECData y Economía. Precios promedio mayoristas diarios de los últimos 90 días.
¿Cómo usar el buscador?
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Fuente: Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP). Elaboración: ECData y Economía. Precios promedio mayoristas diarios de los últimos 90 días.
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