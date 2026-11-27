Engie ingresa a una nueva etapa de crecimiento en el Perú, apuntando a proyectos solares y a líneas de transmisión, nueva área de negocio que requerirá de su máxima atención por los riesgos que implica. Sobre esto conversamos con Myriam Akhoum, CEO y country manager de Engie Energía Perú, en CADE Ejecutivos 2026.

- Engie ha señalado que prevé destinar US$1.700 millones hacia el año 2030 para el desarrollo proyectos renovables y de transmisión. ¿Ese plan se mantiene? ¿Cuáles son los hitos para el 2027?

Engie está impulsando una nueva etapa de crecimiento en el Perú. Tuvo una etapa de crecimiento años atrás y ahora está empezando de nuevo para dejar de ser una generadora eléctrica y pasar a convertirse en una utility integrada. Lo que quiero decir es que haremos proyectos generación y líneas de transmisión y, justamente, este plan de inversión sigue siendo una realidad y la idea es invertir la mitad en líneas de transmisión y la otra mitad en generación. Lo bueno es que ya vemos algunas señales tangibles de inversión.

- ¿Cuáles señales?

Por ejemplo, hemos empezado la construcción de Hanaqpaampa en el sur del país. Es un proyecto solar de 40 megavatios. Y hemos ganado una nueva licitación para líneas de transmisión en cuatro proyectos.

- ¿Es la primera licitación de líneas de transmisión que ganan en el Perú?

Es la segunda. Hemos ganado en el 2024 y otra vez este año, ycon más kilómetros de líneas, porque la primera vez fueron 170 kilómetros yesta vez van a ser 400 kilómetros. Entonces, realmente estamos apostando paraseguir invirtiendo en esta nueva etapa de crecimiento.

- ¿Si tuvieras que elegir un hito para el 2027, cuál sería?

Yo elegiría dos hitos porque acabo de mencionar los dos pilares de Engie. Uno sería poner en marcha la construcción de dos proyectos renovables adicionales y otro sería ganar otra licitación para proyectos de líneas de transmisión. Todo eso es crecimiento, pero lo más importante es que la ejecución que se está haciendo de esos proyectos sigue siendo muy importante porque sin la ejecución derecha, esos proyectos nunca van a ver la luz.

- ¿En lo que respecta a los dos proyectos renovables, se puede adelantar algo sobre ellos?

Todavía estamos en fase de desarrollo, por lo tanto, es muy difícil adelantar las informaciones. Pero lo que sí puedo decir es que están localizados en el sur del país, donde ya tenemos varios proyectos solares muy cerca de Hanaqpampa, que estamos construyendo, pero puede que la escala de esos proyectos sea, cada vez, un poco más grande que la de Hanaqpampa.

- ¿En el futuro, qué tipo de proyectos van a pesar más para Engie, los renovables o las líneas de transmisión?

En términos de inversión, vamos a tratar de mantenernos en 50/50, pero creo que en términos de ejecución las líneas de transmisión van a requerir muchos esfuerzos y recursos porque son proyectos complejos, en zonas aisladas. En realidad, cada vez que ganamos una licitación es como si ganáramos varios proyectos. Entonces, vamos a tener siete proyectos de líneas de transmisión ejecutándose en paralelo cuando tenemos uno o dos proyectos renovables. Así que, creo que en términos de recursos y enfoque vamos a tener que apuntar mucho a las líneas de transmisión.

- ¿En estas dos aristas de negocio identificas algún riesgo?

Es una pregunta muy válida porque esos proyectos tienen sus riesgos y, en particular, el tema de las servidumbres y de los permisos que se requieren para empezar la construcción. Son riesgos importantes. Para darte un dato: en un proyecto de 130 kilómetros de líneas de transmisión tenemos que negociar con alrededor de 1.000 propietarios, solo para la servidumbre. Entonces, el reto requiere un esfuerzo muy grande. Y ese es un riesgo importante. Pero también tenemos la experiencia de construir líneas de transmisión en otros países de la región y podemos traer esa experiencia a la construcción de los proyectos acá. Entonces, estamos poniendo todos los recursos para poder sacar esos proyectos a tiempo y lograr llevar la energía dónde se necesita y cuándo se necesita.

- El incidente de gas natural en marzo pasado afectó al mercado de generación eléctrica y los resultados de Engie. ¿Qué inversión o reforma es vital para que el sistema energético peruano deje de ser tan vulnerable?

Creo que este evento, durante el cual nos quedamos sin gasdurante dos semanas, más allá del impacto económico que tuvo sobre el país, noshizo ver la vulnerabilidad de nuestro sistema de producción eléctrica. El temade invertir en redundancia para poder tener ese respaldo es clave. Tener unplan B es esencial, sobre todo, cuando hablamos de servicios esenciales.

- ¿Para continuar invirtiendo en el Perú, que debería mejorar?

Creo que hay dos barreras importantes en el Perú. La primera es la estabilidad regulatoria porque nuestras inversiones son de largo plazo, a 30 o40 años. Entonces, tener esa visibilidad cuando hacemos la inversión es algo clave para cualquier empresa. Pero creo que hay mucha esperanza de ver más estabilidad en los años que vienen. La segunda barrera es la permisología. Vemos que para sacar un proyecto adelante se necesitan muchos permisos, y eso toma mucho tiempo. Creo eso que se podría agilizar con una Ventanilla Única para que esos procesos sean más rápidos, cumpliendo con los estándares ambientales.