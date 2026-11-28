El volcán Vesubio, en Nápoles (Italia), entró en un período de violenta actividad ayer. Los habitantes de Portici, Torre, Annunziatta y otras poblaciones cercanas al volcán pasaron la noche en vela, dominados por el pánico que les causaba las violentas explosiones. Desde hace semanas, el Vesubio mostraba fuertes ruidos, columnas de denso humo y un torrente de lava marcaban el derrumbamiento final del cráter formado en 1905. Las comunicaciones telefónicas con el Observatorio han quedado cortadas, pero se cree que el profesor Maladra ha ido al cráter a estudiar la situación.

El volcán Vesubio, en Nápoles (Italia), entró en un período de violenta actividad ayer. Los habitantes de Portici, Torre, Annunziatta y otras poblaciones cercanas al volcán pasaron la noche en vela, dominados por el pánico que les causaba las violentas explosiones. Desde hace semanas, el Vesubio mostraba fuertes ruidos, columnas de denso humo y un torrente de lava marcaban el derrumbamiento final del cráter formado en 1905. Las comunicaciones telefónicas con el Observatorio han quedado cortadas, pero se cree que el profesor Maladra ha ido al cráter a estudiar la situación.