La final por la Copa Alberto Gallo tendrá lugar el domingo 28 a las 10:30 en las canchas del Club Tenis de la Exposición. Toman parte, en este encuentro, dos entusiastas aficionados que venían destacándose por su juego. Son estos, los señores Jorge Gallo Porras y Alfonso Estremadoyro. El primero es un jugador con condiciones, pero le falta la seguridad, que es esencial. Estremadoyro es bastante joven, estudia en el colegio de La Inmaculada, donde es el as del tenis. Ya el año pasado, destacó clasificándose campeón de menores. Pronto llegará a la altura de los mejores.

La final por la Copa Alberto Gallo tendrá lugar el domingo 28 a las 10:30 en las canchas del Club Tenis de la Exposición. Toman parte, en este encuentro, dos entusiastas aficionados que venían destacándose por su juego. Son estos, los señores Jorge Gallo Porras y Alfonso Estremadoyro. El primero es un jugador con condiciones, pero le falta la seguridad, que es esencial. Estremadoyro es bastante joven, estudia en el colegio de La Inmaculada, donde es el as del tenis. Ya el año pasado, destacó clasificándose campeón de menores. Pronto llegará a la altura de los mejores.