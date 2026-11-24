La nota del secretario de Estado (Frank Billings) Kellogg a México se considera como un ultimátum evidente. Se cree que implica, cuando menos, el retiro del reconocimiento al Gobierno Mexicano, si las leyes mexicanas sobre tierras y petróleo afectan intereses norteamericanos. “(The) New York Times” interpreta la nota como “lenguaje extremadamente áspero y amenazante”. Un especialista de Times dice que los círculos diplomáticos de Washington miran la situación con alarma y creen que la ruptura puede evitarse solamente si el presidente (Plutarco Elías) Calles se retira.

La nota del secretario de Estado (Frank Billings) Kellogg a México se considera como un ultimátum evidente. Se cree que implica, cuando menos, el retiro del reconocimiento al Gobierno Mexicano, si las leyes mexicanas sobre tierras y petróleo afectan intereses norteamericanos. “(The) New York Times” interpreta la nota como “lenguaje extremadamente áspero y amenazante”. Un especialista de Times dice que los círculos diplomáticos de Washington miran la situación con alarma y creen que la ruptura puede evitarse solamente si el presidente (Plutarco Elías) Calles se retira.