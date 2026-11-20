Adolfo Zukor, director de la Famous Players Lasky Corporation, que llegó a Estados Unidos procedente de Hungría con 23 años y 25 dólares de capital, abrió esta noche su nuevo Paramount Theatre, que cuesta 3’000.000 de dólares, y que se dice es el más grandioso ‘cinema’ de Estados Unidos. De 35 pisos, tiene capacidad para 4.000 personas y está dotado de todas las comodidades imaginables. Zukor, como director de la Famous Player, lleva por portentoso camino de progreso a la compañía, cuyas entradas brutas pasan de 100’000.000 de dólares al año.

Adolfo Zukor, director de la Famous Players Lasky Corporation, que llegó a Estados Unidos procedente de Hungría con 23 años y 25 dólares de capital, abrió esta noche su nuevo Paramount Theatre, que cuesta 3’000.000 de dólares, y que se dice es el más grandioso ‘cinema’ de Estados Unidos. De 35 pisos, tiene capacidad para 4.000 personas y está dotado de todas las comodidades imaginables. Zukor, como director de la Famous Player, lleva por portentoso camino de progreso a la compañía, cuyas entradas brutas pasan de 100’000.000 de dólares al año.