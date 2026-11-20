1926: Cómo se hizo una fortuna por el ‘cinema’
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Adolfo Zukor, director de la Famous Players Lasky Corporation, que llegó a Estados Unidos procedente de Hungría con 23 años y 25 dólares de capital, abrió esta noche su nuevo Paramount Theatre, que cuesta 3’000.000 de dólares, y que se dice es el más grandioso ‘cinema’ de Estados Unidos. De 35 pisos, tiene capacidad para 4.000 personas y está dotado de todas las comodidades imaginables. Zukor, como director de la Famous Player, lleva por portentoso camino de progreso a la compañía, cuyas entradas brutas pasan de 100’000.000 de dólares al año.
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