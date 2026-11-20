Ada Colau, candidata ultraizquierdista del Frente Amplio a la presidencia de España, ha ofrecido freír a impuestos a los amigos “pijos” (pitucos) de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Los impuestos a los pijos han adquirido cierta respetabilidad académica gracias a economistas como Gabriel Zucman, de la Universidad de California, Berkeley, y la Escuela de Economía de París, y autor de un informe sobre un impuesto global a la riqueza para el G20, quien sostiene que los billonarios no pagan lo suficiente. Examinemos sus argumentos.

Zucman constata con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee, por sus siglas en francés) que el sistema tributario en su país es bastante equitativo: la clase trabajadora paga, en promedio, el 45% de sus ingresos; la clase media paga el 50%; y los ricos, también el 50%. ¡Ah, pero los ultrarricos –dice Zucman– solamente pagan el 13%! ¿De dónde saca ese dato? No está en las estadísticas del Insee, como él mismo reconoce en su libro “We Need to Tax Billionaires”. No es más que su propio cálculo, uno que hace agua por todos lados.

Primero, dice Zucman, los ultrarricos pagan muy poco IGV porque sus gastos de consumo son muy bajos en proporción a sus ingresos. ¿Cuál es la prueba? Pues que hay un límite a lo que uno puede gastar en relojes suizos y carros de lujo. Una prueba francamente pueril.

Segundo, sus ingresos provienen mayormente de dividendos que fluyen a vehículos legales donde no son gravados hasta que se gasten. Eso, ciertamente, debería corregirse: el pago de impuestos no debería depender del momento en el que uno decida gastar sus ingresos. Pero Zucman no presenta ninguna evidencia de cuánta plata se queda en esos vehículos por cuánto tiempo. Después de todo, los ultrarricos necesitan disponer de efectivo para la vida fastuosa que llevan.

Tercero, si bien su carga tributaria es, hasta aquí, según sus cálculos, el 25% de sus ingresos, la mitad se va a otros estados, no al francés, porque provienen de inversiones en otros países. Así es como llega a su 13%. El truco es ajustar el numerador en función del destino sin ajustar el denominador en función del origen, distorsionando completamente el resultado.

La fritanga que propone la señora Colau se basa, pues, es una premisa que no ha sido demostrada: que los ultrarricos pagan muy pocos impuestos. Y usamos la primera persona del plural, no porque estemos cerca de ese status, sino porque creemos que la señora Colau, cuando esté caliente el aceite, no dudará en tirar a la sartén a todos los que pueda.