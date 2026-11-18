Un despacho telegráfico procedente de Santander ha informado que cerca de San Pedro se perdió la embarcación yola, en que el dinamarqués Niels Ventegodt daba la vuelta al mundo. El telegrama en referencia aparece un poco confuso, pues luego de expresarse que el bote se perdió, indicaba que Ventegodt pensaba continuar su viaje de circunnavegación. Este arriesgado viaje lo realizaban tres animosos escandinavos desde Londres a Calcuta. El viaje tenía el objetivo de remar 12.000 millas bordeando las costas de Europa occidental, el norte de África, Palestina, Persia y la India, hasta Calcuta.

Un despacho telegráfico procedente de Santander ha informado que cerca de San Pedro se perdió la embarcación yola, en que el dinamarqués Niels Ventegodt daba la vuelta al mundo. El telegrama en referencia aparece un poco confuso, pues luego de expresarse que el bote se perdió, indicaba que Ventegodt pensaba continuar su viaje de circunnavegación. Este arriesgado viaje lo realizaban tres animosos escandinavos desde Londres a Calcuta. El viaje tenía el objetivo de remar 12.000 millas bordeando las costas de Europa occidental, el norte de África, Palestina, Persia y la India, hasta Calcuta.