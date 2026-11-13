1926: Avances del motociclismo
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Londres. La impresión más fuerte que uno recibe al ver los productos de la Exposición de Motocicletas y de Automóviles, inaugurada en Olympia, ha sido que el motociclismo va constituyendo rápidamente un pasatiempo más limpio, más seguro y, lo que tiene grandísima importancia en la baraúnda general de la vida moderna, más plácido. Los precios continúan siendo los mismos, aunque las máquinas de toda clase están mejor diseñadas, construidas y más completas que jamás lo han estado. Todas las casas constructoras conocidas han traído a la exposición modelos que son maravillas de mano de obra, de acabado y de seguridad general.