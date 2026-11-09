1926: Asesinato en Surco

Lima. A la serie de hechos sangrientos que han tenido lugar en los últimos días, hay que agregar uno cometido en los alrededores de Surco. En este caso y hasta ahora no se puede asegurar si ha sido un crimen o si se ha disparado contra un hombre creyéndole malhechor. La policía investiga el asunto que cuesta la vida a un infeliz sujeto que no parece fuera un mal hombre. El teniente comisario de Surco, señor José M. Arenas, fue noticiado de que en la hacienda Galiano había sido encontrado el cadáver de un individuo. Examinado el cadáver, se encontró que el individuo tenía tres orificios de bala, de entrada, ninguno de salida.

Lima. A la serie de hechos sangrientos que han tenido lugar en los últimos días, hay que agregar uno cometido en los alrededores de Surco. En este caso y hasta ahora no se puede asegurar si ha sido un crimen o si se ha disparado contra un hombre creyéndole malhechor. La policía investiga el asunto que cuesta la vida a un infeliz sujeto que no parece fuera un mal hombre. El teniente comisario de Surco, señor José M. Arenas, fue noticiado de que en la hacienda Galiano había sido encontrado el cadáver de un individuo. Examinado el cadáver, se encontró que el individuo tenía tres orificios de bala, de entrada, ninguno de salida.