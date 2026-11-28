El fabricante chino de autobuses Yutong dio un nuevo paso en su expansión por Latinoamérica con la inauguración de su primer centro de servicio de operación directa en la región. La instalación, que demandó una inversión superior a los US$5 millones, busca fortalecer la atención y el mantenimiento de sus unidades en el mercado local. La apuesta responde también al crecimiento de la flota de buses eléctricos que circula en el país.

Sin embargo, las nuevas instalaciones no estarán destinadas únicamente a los vehículos de tecnología eléctrica. El centro también brindará asistencia técnica a los autobuses diésel que continúan operando en las calles, atendiendo así las necesidades de una flota que todavía combina distintas tecnologías. De esta manera, Yutong busca garantizar el soporte de sus unidades y acompañar la evolución del transporte público en la región.

Este es el lugar donde se encontrará el nuevo centro de servicio de autobuses Yutong

El fabricante chino de autobuses Yutong inauguró un nuevo centro de servicio en la comuna de San Bernardo, Chile, con una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados. El recinto permitirá realizar diagnósticos, mantenimiento y reparaciones de sus unidades, además de contar con espacios para almacenar repuestos y capacitar a especialistas. La apertura representa un nuevo paso en el fortalecimiento de sus operaciones y en la atención de las necesidades del transporte público.

La iniciativa se suma a la trayectoria de la compañía en el mercado chileno, donde está presente desde 2005 y ha entregado más de 2.500 autobuses. Con esta nueva instalación, Chile se convierte en la sede del segundo centro insignia de operación propia de Yutong fuera de China. Así, la empresa busca consolidar su presencia internacional y ampliar su capacidad de soporte técnico en la región.

Su objetivo principal es el de representar un cambio en la forma de abastecer el transporte público

A diferencia de los autobuses convencionales, las unidades eléctricas de Yutong prescinden del tanque de combustible y cuentan con grandes paquetes de baterías que almacenan la energía necesaria para desplazarse. La capacidad varía según el modelo: el E9, por ejemplo, incorpora una batería de 255 kWh, mientras que el T15E alcanza los 621 kWh. Esta tecnología permite impulsar los vehículos sin depender del diésel y representa un cambio en la forma de abastecer el transporte público.

Al concluir su recorrido diario o durante las pausas programadas, los autobuses se conectan a estaciones de carga para recuperar la energía consumida. La compañía también desarrolla sistemas de recarga rápida que utilizan potencias elevadas para reducir considerablemente el tiempo que las unidades permanecen conectadas. De esta manera, Yutong busca facilitar la operación de sus vehículos eléctricos y responder a las exigencias de los servicios de transporte urbano.

¿Cómo funcionan los autobuses modernos de Yutong para trabajar de manera coordinada?

Los autobuses modernos de Yutong incorporan sistemas de gestión energética que permiten supervisar y regular el funcionamiento del aire acondicionado, el compresor y otros equipos auxiliares para optimizar el consumo de electricidad. Lejos de ser simples vehículos impulsados por baterías, estas unidades cuentan con tecnología electrónica que monitorea constantemente distintos parámetros de funcionamiento. Así, cada componente trabaja de manera coordinada para mejorar la eficiencia durante los recorridos.

En esta apuesta tecnológica, la compañía también ha desarrollado su propio sistema operativo automotriz, denominado YOS, junto con una arquitectura electrónica centralizada. Esta plataforma permite controlar diferentes sistemas del autobús y facilita la incorporación de actualizaciones de software. De esta manera, Yutong busca integrar la gestión energética y el control electrónico para mejorar el desempeño de sus vehículos y adaptarlos a las nuevas exigencias del transporte.