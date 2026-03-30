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Municipalidad de San Isidro lanza “Ruta de la Fe” con transporte gratuito. (Foto: Andina)
Municipalidad de San Isidro lanza “Ruta de la Fe” con transporte gratuito. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad de San Isidro anunció que habilitará buses eléctricos gratuitos para recorrer las siete iglesias durante la Semana Santa, con el objetivo de facilitar esta tradición religiosa a vecinos y visitantes.

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