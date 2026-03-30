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La Municipalidad de San Isidro anunció que habilitará buses eléctricos gratuitos para recorrer las siete iglesias durante la Semana Santa, con el objetivo de facilitar esta tradición religiosa a vecinos y visitantes.
La Municipalidad de San Isidro anunció que habilitará buses eléctricos gratuitos para recorrer las siete iglesias durante la Semana Santa, con el objetivo de facilitar esta tradición religiosa a vecinos y visitantes.
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El servicio funcionará el jueves 2 de abril desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. y contará con una flota de seis buses eléctricos del sistema municipal “Expreso San Isidro”, que permitirá a los ciudadanos movilizarse de manera segura, ordenada y sin costo.
La alcaldesa Nancy Vizurraga explicó que esta iniciativa, denominada “La Ruta de la Fe”, busca promover la participación en una de las manifestaciones más representativas del calendario católico, garantizando además condiciones de accesibilidad.
“Queremos que todos puedan vivir esta tradición. Esta iniciativa busca acercar la Semana Santa a la población en general, brindando una experiencia más cómoda y segura”, señaló la autoridad edil.
El recorrido incluirá siete parroquias del distrito: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Felipe Apóstol, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de la Salud, Santa Mónica, Santa María Reina y Nuestra Señora de Belén.
Los usuarios podrán incorporarse al circuito acercándose a cualquiera de estos templos, desde donde podrán iniciar el recorrido.
Durante la jornada, se contará con el apoyo de personal de Serenazgo e inspectores de tránsito para garantizar el orden y la seguridad.
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La comuna indicó que se priorizará el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad, con el fin de asegurar una experiencia inclusiva.
Con esta medida, la municipalidad busca promover las tradiciones religiosas, impulsar la movilidad sostenible y brindar servicios accesibles en fechas de alta concurrencia.
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