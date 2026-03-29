Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Semana Santa: más de 1,3 millones de pasajeros viajarán por vía terrestre en el feriado largo. (Foto: Sutran)
Semana Santa: más de 1,3 millones de pasajeros viajarán por vía terrestre en el feriado largo. (Foto: Sutran)
Por Redacción EC

Durante el feriado largo por Semana Santa, el transporte interprovincial alcanzará uno de sus mayores niveles de actividad del año. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) proyecta que más de 1,3 millones de personas se desplazarán por carretera en todo el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.