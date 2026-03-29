Durante el feriado largo por Semana Santa, el transporte interprovincial alcanzará uno de sus mayores niveles de actividad del año. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) proyecta que más de 1,3 millones de personas se desplazarán por carretera en todo el país.

El flujo de viajeros, que se intensificará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, dará lugar a cerca de 20 mil servicios interprovinciales. Estos partirán desde más de 300 terminales terrestres habilitados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en respuesta al aumento estacional de la demanda.

Según detalló Ronald Power, vocero de la Sutran, este volumen representa un crecimiento de entre 8% y 10% frente al mismo periodo del año pasado, cuando alrededor de 1,2 millones de usuarios utilizaron el transporte terrestre para viajar a distintos destinos del país.

Frente a este escenario, la entidad puso en marcha el plan “Viaje Seguro: Semana Santa 2026”, que contempla la intervención de más de 900 inspectores y la realización de 1.500 operativos en terminales, carreteras y zonas consideradas críticas.

De acuerdo con el funcionario, las acciones no solo están dirigidas a supervisar a las empresas formales, sino también a detectar y retirar unidades informales que no cumplen con las condiciones de seguridad. En paralelo, se coordina con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para prevenir delitos como la trata de personas, especialmente en rutas de alta circulación.

Finalmente, la Sutran instó a los ciudadanos a optar por servicios autorizados y verificar que las unidades partan de terminales formales, a fin de reducir riesgos durante sus desplazamientos en estas fechas.