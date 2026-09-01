Por Diego Aquino Pedraza

El nuevo teleférico de Miraflores se encuentra en la etapa final de su marcha blanca antes de iniciar sus operaciones para el público. Luis Luy, gerente general de Zig Zag Teleféricos S.A.C., empresa responsable del desarrollo, construcción y operación del proyecto Vaivén Miraflores, afirmó durante un recorrido realizado con El Comercio que el sistema ya superó las certificaciones requeridas y que la marcha técnica concluyó.

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