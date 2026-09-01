“Ya estamos listos, hemos pasado todas las certificaciones y la marcha técnica ya pasó, pero estamos revisando los últimos sistemas más de administrativo y de boleteo”, señaló Luy.

Consultado sobre qué falta para abrir oficialmente las puertas, el ejecutivo indicó que se encuentran a la espera de revisiones finales por parte de la Municipalidad de Miraflores.

“Creo que estamos listos, hemos completado todos los pasos requeridos, así que bienvenido, estamos esperando algunas revisiones finales por parte de la municipalidad y creo que estamos listos para el público”, afirmó.

De acuerdo con esta versión, el proyecto habría dejado atrás la fase técnica principal y actualmente se concentra en aspectos vinculados con el funcionamiento administrativo y el sistema de venta de pasajes.

Un viaje de 320 metros que toma menos de tres minutos

El Comercio realizó el recorrido desde el parque Domodossola, en la parte alta de Miraflores, hasta la playa Redondo II, ubicada en la Costa Verde. El trayecto tiene una longitud aproximada de 320 metros y se realiza a una altura de alrededor de 60 metros sobre los acantilados.

Según Luy, el viaje completo toma menos de tres minutos.

Luis Luy Chung (camiseta negra), ingeniero civil, Gerente General (CEO) de Zig Zag Teleféricos S.A.C. / Cesar Campos / El Comercio

“Tomaría menos de 3 minutos. Estamos geográficamente a unos 60 metros de altura, que es los acantilados de la Costa Verde, y a una distancia de 320 metros”, explicó.

El sistema funciona con dos cabinas que se desplazan de manera simultánea en sentidos opuestos, mientras una desciende hacia la Costa Verde, la otra asciende hacia el parque Domodossola.

Raúl Chávez, gerente de la corporación Zig Zag, explicó que ambas cabinas están conectadas mediante un cable galvanizado de 26 milímetros y que el sistema funciona bajo una modalidad de ida y vuelta.

Dos cabinas podrán transportar hasta 300 pasajeros por hora

El servicio contará con dos cabinas, cada una con capacidad máxima para 15 pasajeros, logrando así transportar a 10 personas sentadas y 5 de pie. La capacidad máxima de carga es de 1,250 kilos.

Luy explicó que cada cabina tiene un área aproximada de tres por tres metros, lo que permite transportar también una silla de ruedas, un cochecito para bebés o mascotas. En el exterior de las cabinas se podrán llevar hasta dos tablas de surf de nueve pies o dos bicicletas de hasta 29 pulgadas.

El sistema cuenta con dos cabinas con capacidad para hasta 15 pasajeros cada una. Durante la marcha blanca se vienen realizando pruebas para verificar el funcionamiento y seguridad del servicio. (Foto: Diego Aquino).

“Son cabinas de efectivamente hasta 15 pasajeros, 1250 kilos. Esto significa 10 sentados, 5 parados”, detalló.

De acuerdo con las estimaciones proporcionadas por el ejecutivo, el sistema podría realizar entre 18 y 20 viajes por hora, con una capacidad máxima de entre 250 y 300 pasajeros por hora.

El proyecto también contempla el transporte de implementos asociados a actividades deportivas. Las mascotas podrán ingresar utilizando un bozal, Luy señaló que existe una restricción para animales de más de 15 kilos, cuya admisión podría depender del espacio disponible, los horarios y la demanda.

Seguridad: dos motores de emergencia y monitoreo permanente

Durante el recorrido, Raúl Chávez mostró parte del sistema de control y seguridad del teleférico. El mecanismo cuenta con un motor principal de 55 kilovatios y dos motores de emergencia de 15 kilovatios que funcionan como sistema de redundancia.

“Si el motor principal deja de funcionar, entra el motor de emergencia, que es el motor de 15 kilowatts”, explicó Chávez.

Teleférico de Miraflores entra a su fase final de construcción antes de ser habilitado para el público. (Fotos: Hugo Pérez / GEC).

El sistema también dispone de grupos electrógenos para situaciones en las que se produzca una interrupción del suministro eléctrico.

Según el especialista, estos mecanismos permiten realizar una eventual evacuación hacia las estaciones.

El sistema de control del teleférico permite monitorear variables como la velocidad del viento, el funcionamiento de los motores, las alarmas y otras condiciones durante la operación. (Foto: Diego Aquino / GEC).

En el tablero de control se monitorean variables como la velocidad del viento, el torque de los motores, las alarmas y advertencias. También existen cámaras para supervisar el ingreso de los pasajeros a las cabinas.

Chávez señaló durante el recorrido de El Comercio que las inspecciones y mantenimientos se realizan tomando como referencia cinco normas europeas, con controles establecidos según la frecuencia o las horas de operación.

El viento y los acantilados fueron los principales retos técnicos

Uno de los principales desafíos durante la ejecución del proyecto estuvo relacionado con las condiciones geotécnicas de la Costa Verde.

Luy explicó para El Comercio que la instalación de un sistema de este tipo sobre los acantilados obligó a realizar estudios específicos sobre la estabilidad de los taludes, el fortalecimiento de las estructuras y las cimentaciones de las estaciones.

“El desafío técnico ha sido definitivamente el tema geotécnico, acantilados. Proponer este sistema es toda una iniciativa totalmente inédita y precursora en Lima”, sostuvo.

El viento y los acantilados fueron los principales retos técnicos del teleférico en Miraflores. / César Campos / El Comercio

Durante el recorrido también se explicó que el movimiento de las cabinas está condicionado por la velocidad del viento. Chávez señaló que normalmente se han registrado velocidades de entre 6 y 8 km/h, aunque también se han presentado situaciones de alrededor de 20 km/h.

El especialista indicó que los registros históricos considerados para las pruebas no han superado los 50 km/h y que los picos históricos han estado entre 24 y 28 km/h. Las mediciones forman parte de las pruebas destinadas a conocer el comportamiento de las cabinas.

¿Cuánto costará utilizar el teleférico?

Según Luis Luy, el costo promedio del viaje será de alrededor de 5 dólares, equivalente a unos 17,50 soles, aunque se contempla un sistema de tarifas diferenciadas y paquetes.

El ejecutivo indicó que podrían existir beneficios para quienes adquieran paquetes de 10 o 20 viajes, así como para usuarios que contraten accesos mensuales o trimestrales. También mencionó tarifas o beneficios dirigidos a vecinos de Miraflores, estudiantes y adultos mayores.

El acceso se realizará mediante una reserva previa. Según explicó Luy, el usuario deberá ingresar a la página web del servicio, seleccionar un horario y cupo y obtener un código QR que deberá presentar posteriormente en la estación.

“Reserva su cupo, por cupos horarios y lo único, sacas un QR y de ahí poder presentarse ya directamente en la estación para el ingreso”, explicó a El Comercio.

El objetivo es conectar la parte alta con la Costa Verde

Para Luy, el proyecto no busca únicamente transportar visitantes entre dos puntos, sino facilitar el acceso desde la parte alta de Miraflores hacia la Costa Verde.

“El objetivo de esta obra es esto, básicamente la conectividad con las partes bajas, el acceso mecanizado como este, a las partes bajas que comentaba que no se aprovechan en todo su potencial”, señaló.

El ejecutivo planteó además que este tipo de sistemas podrían extenderse a otros puntos de los más de 22 kilómetros de Costa Verde, de acuerdo con la visión contemplada en el Plan Maestro de la Costa Verde.

Instalación de los cables principales en la construcción del teleférico en Miraflores unirá el parque Domodossola con la playa Redondo II. (Fotos: Municipalidad de Miraflores).

La estación inferior se encuentra en Playa Redondo II, una zona vinculada principalmente con la práctica del surf. Según Luy, el área de influencia se extiende entre el espigón de la Rosa Náutica y el espigón de Armendáriz.

La estación inferior busca incorporar servicios para deportistas y visitantes

El proyecto contempla también desarrollar actividades en la parte baja. Luy explicó a El Comercio que la estación de Playa Redondo II incluye un espacio de hospitalidad que podría albergar experiencias culturales, servicios para surfistas y espacios para guardar tablas.

También mencionó la posibilidad de contar con duchas públicas y una oferta gastronómica.

Luy explicó que la estación de Playa Redondo II incluye un espacio podría albergar experiencias culturales, servicios para surfistas y espacios para guardar tablas. (Fotos: Elías Alfageme)

“La idea es que sea un vaivén galería, un vaivén surf club para fidelizar a los practicantes del surf. Y acá podemos guardar sus tablas de surfear”, explicó.

En esa línea, el ejecutivo sostuvo que la puesta en valor de la parte baja de la Costa Verde no debería limitarse a actividades comerciales, ya que también podría incorporar actividades deportivas como surf, ciclismo, tai chi y meditación.

El horario de operación todavía se encuentra en definición

Durante la transmisión, Luy explicó que el sistema se encuentra realizando jornadas de prueba de aproximadamente ocho horas diarias durante estas semanas.

Para la jornada del recorrido realizado por El Comercio, indicó que el servicio de prueba estaba previsto hasta las 8 p.m., mientras que para el día siguiente se había considerado un horario aproximado de 10 a.m. a 6 p.m.

El horario definitivo de operación comercial, sin embargo, deberá quedar establecido antes de la apertura al público.

Por ahora, la empresa sostiene que el sistema se encuentra técnicamente listo y que el siguiente paso corresponde a las revisiones finales de la Municipalidad de Miraflores y a la culminación de los procedimientos administrativos y de boletería.