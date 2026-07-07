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Resumen

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Mapa con la extensión y ubicaciones de las 8 líneas de teleféricos planificados por la ATU para Lima y Callao, las cuales se entregarán en 2045 como fecha límite. (Foto: ATU)
Mapa con la extensión y ubicaciones de las 8 líneas de teleféricos planificados por la ATU para Lima y Callao, las cuales se entregarán en 2045 como fecha límite. (Foto: ATU)
Por Joel Dávila Quiñonez

Uno de los grandes problemas de Lima Metropolitana y el Callao es que no solo han crecido de forma desordenada y horizontal, sino que los circuitos que comunican zonas alejadas o elevadas con el resto de la ciudad representan una travesía diaria para millones de limeños y chalacos. Por ello, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha revelado que planea implementar 8 líneas de teleférico, las cuales estarán completas en un lapso de casi 20 años.

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