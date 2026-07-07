Y es que la entidad estatal enmarca este proyecto dentro de su Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao 2025-2045, el cual no solo comprende la realización de teleféricos, sino también la puesta en funcionamiento de 9 líneas de metro, todos estos interconectados entre sí para que la población beneficiada se movilice no solo de manera veloz, sino también segura y económica.

Ante esto, el arquitecto urbanista Aldo Facho Dede, en conversación con el diario El Comercio, destacó que el Plan de Movilidad Urbana es una iniciativa urbana, pero que nuestro país tiene el gran problema de demorar mucho sus obras de infraestructura: “Siendo realistas, y viendo que la Línea 2 del Metro tiene más de 10 años de ejecución, es posible que no se llegue a desarrollar toda la infraestructura pensada, pero, si somos ordenados con los procedimientos y tiempos del proyecto, con la ATU manteniendo una orientación y liderazgo claro asociado al apoyo del Gobierno central es posible”.

Diseño del Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao 2025-2045 que comprende las líneas de metros, el Metropolitano y los teleféricos. (Foto: ATU)

¿Cuáles son los beneficios del teleférico?

Con este plan, el Perú se pone a la altura de países como Colombia, Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia (el más alto del mundo), por lo que su recorrido será de vital importancia. En ese sentido, Gustavo Díaz Paz, Subdirector de la Subdirección de Planificación de la ATU, dijo a este diario:

“El enfoque de estos teleféricos es conectar los sistemas de transporte masivo con los metros y el Metropolitano; es un nuevo modelo como se hace en Medellín. Asimismo, conectar los barrios en las laderas porque existe población vulnerable económicamente para la que será más fácil trasladarse. Lima es una ciudad con cadenas montañosas por los andes, una realidad como en Colombia y Bolivia”.

En ese sentido, Facho Dede complementa esto asegurando que es crucial que este medio de transporte, necesariamente, conecte con otros sistemas rápidos: “Si alguien que va de Manchay hasta Villa María del Triunfo no cuenta con un conector como el Metro que lleve a Lima Este, Norte o al Centro, no servirá de nada. De lo contrario, terminarán copando combis y custers. Sería muy decepcionante que en 5 o 10 años tengamos las 8 líneas de teleféricos construidas y que las personas que vienen desde Cajamarquilla lleguen a los paraderos de bus convencional”.

Sumado a esto, el vocero de la ATU destacó otro beneficio que tendrá este proyecto, no solo para la población de la zona, sino para toda la ciudad: “Queremos que los teleféricos urbanos tengan una función turística, ya que van a pasar por las cadenas montañosas de Lima, estas tienen un ecosistema particular denominadas Lomas Costeras: en invierno se vuelve un pulmón verde, ¿Cuál es el problema? Que la gente no puede llegar por estar muy alto. Con los teleféricos podrán llegar a estos parques”.

Mapa con la extensión y ubicaciones de las 8 líneas de teleféricos planificados por la ATU para Lima y Callao, las cuales se entregarán en 2045 como fecha límite. (Foto: ATU)

¿Cuándo se entregarán los teleféricos?

De acuerdo a Díaz Paz, el proyecto de los teleféricos para Lima y Callao tiene por finalidad beneficiar a un promedio de un millón de personas. Si bien es cierto que el plan integral comprende la entrega total para el 2045, lo cierto es que la ATU entregará algunas líneas mucho antes de dicha fecha:

“Se trata del teleférico que conecta San Juan de Lurigancho, donde está el Metro La Hacienda, la estación Los Jardines de la Línea 1 del Metro; es una zona muy concurrida. Desde ese punto, llevarlos hacia Plaza Norte. Este estaría listo, en el peor de los casos, para el 2031, pero podría presentarse antes”. Hay que recordar que esta zona limítrofe entre San Martín con Independencia conecta con una serie de puntos de mucho tránsito como al Terminal Terrestre Plaza Norte, cercano a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), así como una estación de la futura Línea 3 del Metro.

Y agregó: “Se puede construir en dos o tres años y luego, con cooperación técnica de la Corporación Andina de Fomento (CAF), ya iniciamos los estudios preliminares para empezar este proyecto”. Es un dato no menor que el trayecto desde Lima Norte hacia San Juan de Lurigancho en el transporte actual, en el mejor de los casos, puede durar poco más de una hora. Con el teleférico, se prevé un viaje de tan solo 18 minutos.

Facho Dede coincide en la importancia de este primer tramo, pero reconoce las fallas del sistema peruano a la hora de llevar a cabo este tipo de obras: “Tenemos que ser conscientes que nuestro sistema de inversión pública y de gestión de infraestructura pública no es ágil ni eficiente; nos demoramos tanto en planificar, en hacer la pre inversión, la inversión y ejecución. Si esperamos la perfección del sistema de metros para que la ciudad funcione van a pasar muchos años, décadas, hasta cien años. Se necesita proyección a futuro con planes de corto y mediano plazo, mientras en el camino se hacen ajustes”, expresó.

¿Cuánto costará el teleférico de Lima y Callao?

Esta obra se enmarca dentro del Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao 2025-2045, el cual cuenta con un presupuesto ambicioso para llevarlo a cabo: “Hablamos de 950 millones de dólares para los 8 teleféricos. Solo el primero estaría costando unos 120 millones. En La Paz (Bolivia), se construyó en cuatro o cinco años desarrollando 30 kilómetros. Nosotros queremos tener 43 kilómetros. Sí se puede hacer de forma rápida con un buen seguimiento de inversión pública y voluntad política”, detalló Díaz Paz.

Sin embargo, si bien la gran mayoría de expertos saludan la medida, algunos consideran que 20 años es un tiempo muy prolongado. Ante esto, aseguró: “No queremos hacer falsas promesas. Aquí el problema es el presupuesto. Se podrían hacer los 8, pero se debe coordinar con el Gobierno, el Ministerio de Economía. Es crucial la voluntad política”.

Finalmente, el representante de la ATU se reafirmó en la importancia de los teleféricos para conectar Lima y Callao, principalmente a las personas que viven en lugares alejados como de difícil acceso: “Ayudará a las personas que viven en las laderas de los cerros a moverse rápido. Lima tiene un tráfico fuerte y el teleférico, en alguna medida, reducirá el problema porque en el aire no hay tráfico”.

La finalidad de los teleféricos es conectar a los residentes de Lima y Callao que viven en zonas alejadas y elevadas con el transporte integrado masivo como El Metropolitano o las líneas 1, 2 y 7 del Metro. (Foto: ATU)

¿Lima y Callao están preparadas para los teleféricos?

Pese a todo lo dicho, cabe hacerse la pregunta, ¿Estas zonas de Lima y Callao están preparadas para soportar el impacto socio económico que representa la construcción de los teleféricos? Sobre este particular, Aldo Facho revela que acondicionar dichos los lugares para albergar estos sistemas de transporte puede ser un problema si no se planifica eficientemente: “¿Qué gano colocando teleféricos si no tengo agua potable, tampoco desagüe? Cuando el teleférico llegue, ¿habrá ciudad? Es decir, un espacio habitable con servicios básicos o solo se levantarán en asentamientos humanos precarios que no tienen infraestructura básica para que las personas vivan dignamente”.

El arquitecto urbanista destaca otro factor a tener en cuenta: que tanto la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) como la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tienen planes de desarrollo que no están, necesariamente, conectados: “Si no convergen estos planes (el Plan de Movilidad y el Plan Urbano), si no se trabaja en la mejora urbanística integral de dichas zonas, solo vamos a generar mayor pobreza y marginalidad; pues al colocar teleféricos mucha gente se va a movilizar para poblarlas, estando a merced del tráfico de tierras y la especulación”.

“Tenemos que cuidar que no se sigan urbanizando áreas no urbanizables, zonas donde nunca llegará ni el agua ni el desagüe. Una obra como el teleférico debe tener interés urbanizador, ello provocará que muchas familias vayan a buscar vivienda en dichos sectores”, añadió.

Es verdad que el teleférico busca conectar a los vecinos que viven en sitios con acceso elevado y dificultoso, donde además de la ATU y la MML también es importante la participación de Sedapal como ente encargado del suministro de agua y alcantarillado para la capital y el primer puerto peruano.

“¿Dónde está Sedapal? ¿Alguien conoce su plan para 2045? Nadie lo sabe. Es un tema no menor el cómo se abastecerá de agua a una ciudad que se está densificando y robusteciendo (...) Debe existir correlato de una presencia metropolitana importante de planificación sobre cómo utilizar el suelo urbanizable. Lamentablemente, Lima es de esas pocas ciudades en el mundo que no tiene control sobre su territorio, pues no maneja el transporte público, tampoco la salud, ni la educación, mucho menos el agua y el desagüe”, sentenció.