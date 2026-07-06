Por Sebastián Ramírez Mendoza

En los últimos días, ciberdelincuentes han suplantado la identidad de distintas entidades públicas mediante mensajes de texto (SMS) y correos electrónicos con el objetivo de robar información personal, principalmente datos bancarios, de los ciudadanos. Entre las instituciones afectadas se encuentran la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima.