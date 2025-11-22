Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Escucha la noticia

00:0000:00
52 niños y adolescentes han sufrido adicción a apuestas digitales en 2025: casos aumentan entre menores de 11 años
Resumen de la noticia por IA
52 niños y adolescentes han sufrido adicción a apuestas digitales en 2025: casos aumentan entre menores de 11 años

52 niños y adolescentes han sufrido adicción a apuestas digitales en 2025: casos aumentan entre menores de 11 años

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En una era en la que la tecnología ha traído consigo diversos riesgos, como la posibilidad de caer en estafas digitales, también se registran cada vez más casos de adicción a las apuestas virtuales. Sin embargo, los adultos no son los únicos afectados por esta situación.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Pasa En La Calle 12 - González Gagliuffi: el posible paradero de la mujer prófuga que se niega a entregarse#VideosEC
A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC