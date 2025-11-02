Sebastián Ramírez Mendoza
La MML busca centralizar las 5 mil cámaras de la capital: los desafíos tecnológicos de este proyecto
En medio de una ola de inseguridad ciudadana que afecta a los limeños, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha planteado un proyecto que busca centralizar las cámaras de videovigilancia de la capital. Es decir, que todas las cámaras de los municipios distritales estén conectadas a una misma central de monitoreo. El objetivo es coordinar de manera más articulada con los gobiernos locales y, de ese modo, combatir con mayor eficacia la delincuencia. El Comercio conversó con la MML sobre el proyecto, así como con expertos en ciberseguridad para profundizar en los desafíos de esta iniciativa, entre ellos la complejidad derivada de los distintos tipos de videocámaras y la posible vulneración de datos personales.

