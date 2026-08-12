Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa desde este 12 hasta el 15 de agosto en Joinnus | Foto: Difusión
Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa desde este 12 hasta el 15 de agosto en Joinnus | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La agrupación mexicana Camila vuelve a Lima el próximo 21 de noviembre en la Concha Acústica del Campo de Marte como parte de su gira de despedida “Adiós World Tour 2026”.

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