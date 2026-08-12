La agrupación mexicana Camila vuelve a Lima el próximo 21 de noviembre en la Concha Acústica del Campo de Marte como parte de su gira de despedida “Adiós World Tour 2026”.

El espectáculo reunirá en el escenario a los integrantes originales: Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, quienes se reunieron en 2023 tras años de proyectos individuales.

Con esta presentación, el trío marca el cierre definitivo de dos décadas de trayectoria en la balada pop, período en el que cosechó éxitos como “Todo cambió”, “Mientes”, “Bésame” y “Coleccionista de canciones”.

La preventa de boletos se realizará del 12 al 15 de agosto en Joinnus, con precios que van desde los S/ 220.

Respecto a su último concierto, Domm señaló que representa una oportunidad para reencontrarse con su público.

“Momentos que nos volvieron hermanos para siempre, en las pupilas y en el corazón nos llevamos tatuadas tan vertiginosas experiencias, en esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez”, expresó el cantante.