El Gobierno de Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, y permitió su salida de Perú con destino a México, donde recibió asilo político.

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En ese contexto, los gobiernos de México y Perú anunciaron, mediante un comunicado conjunto, el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, poniendo fin a una ruptura de nueve meses.

Casi de inmediato, la cancillería peruana explicó, en un comunicado, que otorgó el salvoconducto a Chávez Chino en “compromiso con las obligaciones” derivadas de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que México y Perú son partes.

Sin embargo, subrayó que informó al Gobierno mexicano que la exjefa del Gabinete Ministerial ha sido sentenciada por conspiración para una rebelión en agravio del Estado y es investigada por enriquecimiento ilícito por el Ministerio Público.

Asimismo, recalcó que el Gobierno peruano entrega el salvoconducto reservándose el derecho de solicitar una eventual extradición, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran.

Además, enfatizó que en el país “no existe persecución política” e impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso.

“En el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el gobierno peruano continúa impulsando el proceso de consultas con otros países miembros de dicha Organización, a fin de promover una reflexión orientada a evitar que se distorsione la aplicación de la institución del asilo, preservando su naturaleza y finalidad”, resaltó.

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Posteriormente, en declaraciones a RPP, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, detalló que Chávez Chino salió del territorio peruano “aproximadamente a la medianoche” de ayer, luego de permanecer en la sede de la embajada de México desde noviembre del 2025, cuando le otorgaron el asilo. Por aquel entonces, la ex número dos de la gestión castillista fue condenada a más de 11 años de prisión por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“A la señora Betssy Chávez ya se le otorgó el salvoconducto, ya salió del Perú y como habíamos acordado con la cancillería mexicana, y por eso no podía dar declaraciones antes, acordamos que íbamos a sacar un comunicado conjunto”, señaló en comunicación telefónica desde Colombia, donde viajó para participar en la juramentación del electo presidente Abelardo de la Espriella.

Espá señaló que otro de los pasos que dará el Gobierno de Fujimori, como parte del restablecimiento de las relaciones, será el nombramiento del embajador peruano en México y la reapertura de la sede diplomática del país de Norteamérica en el Perú.

“Sobre todo vamos a impulsar una serie de iniciativas no solamente de orden económico, sino también de orden cultural para demostrar que nuestra voluntad de acercamiento, de estrechar nuestras relaciones con un país hermano como es México, son auténticas”, expresó.

El ministro de Relaciones Exteriores indicó que todavía no hubo un diálogo entre Keiko Fujimori y la presidenta de mexicana, Claudia Sheinbaum, pero sí reuniones fluidas a nivel de cancillerías.

Consultado sobre una eventual eliminación del requisito de visa para los peruanos que ingresen a México, Espá respondió “Piano piano” (poco a poco), sin brindar mayores detalles.

Minutos después, en declaraciones a Canal N, el ministro de Relaciones Exteriores precisó que el traslado se realizó con confidencialidad por motivos de seguridad.

“Salió del Grupo 8 alrededor de la medianoche. Hicimos todas las coordinaciones con la mayor confidencialidad posible para garantizar su tranquilidad y para que el traslado de la Embajada de México hacia el Grupo 8 opere con todas las seguridades y garantías del caso. Abordó el avión que fue enviado por la Fuerza Aérea Mexicana, partió normalmente”, manifestó.

Espá también precisó que la exministra de Cultura se encuentra en buenas condiciones de salud y destacó el rol clave del Gobierno de Brasil en las gestiones para facilitar su salida del país.

“Quiero aprovechar para agradecer a todas las partes que han participado en esta salida de la señora Betssy Chávez. Nos preocupaba su seguridad. Agradecemos y reconocemos al Gobierno de Brasil, que tenía la representación de los intereses de México en el Perú, por haber contribuido en el traslado; al Ministerio de Defensa, por otorgar la autorización del vuelo del avión de México que llegó a Lima; al Ministerio del Interior, que dio toda la seguridad; y, sobre todo, desde mi parte, a Torre Tagle, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a sus funcionarios”, puntualizó.

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Horas después, la presidenta Keiko Fujimori se pronunció y señaló que su gestión actuó de manera institucional. Además, descartó que se esté evaluando, por el momento, un pedido de extradición.

“De acuerdo al derecho internacional, correspondía y por eso hemos actuado de esa manera, que se le otorgue el salvoconducto a la señora Betssy Chávez. Aquí cuando se actúa de esta manera institucional, no se ven los colores políticos, uno actúa de acuerdo a la ley. Esto ha sido muy bien tomado por parte del Gobierno de México y creo que eso ha ayudado también a que estas relaciones se restablezcan”, comentó durante una actividad oficial.

Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia) / LINO CHIPANA

La jefa de Estado expresó su satisfacción por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México y agregó que en los próximos días nombrará a un embajador del Perú en ese país. Asimismo, dijo esperar que el Gobierno mexicano anuncie a su representante diplomático en el Perú.

“La posibilidad de un pedido de extradición está dentro de nuestras facultades. No la hemos evaluado todavía. Aquí lo importante es restablecer las relaciones entre los países”, añadió. También señaló que respeta la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones.

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Previamente, la presidenta Sheinbaum saludó el salvoconducto a Chávez Chino y destacó que influyó en el restablecimiento de relaciones con Perú. No obstante, remarcó que seguirá con su postura de defensa del golpista Castillo.

“Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, nosotros vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno del Perú lo sabe, pero es un paso”, afirmó.

Sheinbaum precisó que el salvoconducto otorgado por el gobierno peruano fue un pedido que realizaron y se coordinó desde hace “ya varias semanas” con la gestión de Fujimori. “Es un elemento, o una acción de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México”. concluyó.

Claudia Sheinbaum dijo que Betssy Chávez llegó a México durante la mañana del 7 de agosto. (Foto: EFE)

Chávez recibió la noticia pocas horas antes de partir

Antes de recibir el salvoconducto, Chávez Chino pasó la tarde con su madre en la residencia de la Embajada de México en el Perú, donde permanecía desde noviembre de 2025, cuando le otorgaron asilo, a la espera del documento que le permitiera salir del país.

Betssy Chávez recibió salvoconducto del Gobierno de Keiko y viajó a México. Foto: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

La Cancillería peruana se puso en contacto con ella pocas horas antes de que abordara un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que la esperaba en el Grupo Aéreo N.° 8, según detalló a este Diario Raúl Noblecilla, abogado de Chávez Chino.

“Esta ha sido una coordinación de Estado a Estado, con la intervención y garantía de Brasil. Betssy fue comunicada ayer mismo, faltando dos o tres horas de ser trasladada al Grupo Aéreo N°8, donde fue a recogerla un avión de la Fuerza Aérea mexicana”, señaló.

Noblecilla contó que la intervención fue rápida y en absoluta reserva para salvaguardar la seguridad de su patrocinada. “Esa fue la indicación de México [...] Ella está tranquila, le tomó por sorpresa la situación, ya se encuentra allá, ha sido recibida por la cancillería mexicana. Ahora vienen las formalidades y protocolos que tienen que ver con su vivienda y otros detalles”, agregó.

“Ella está bien de salud, pero, como todos saben, padece algunas enfermedades que en México va a poder tratar con libertad [...] En México tendrá los derechos de una ciudadana mexicana, a excepción del tema de sufragio o poder participar de las elecciones”, afirmó.

El abogado expresó que ahora Chávez está lejos de “sus enemigos políticos, el acoso político y de un régimen que la persigue”. “Lo que pase después es problema del Estado peruano, el proceso de extradición se podría dar cuando quieran. Y no es que no nos importe sino que ya nos sentimos más protegidos porque consideramos que todos los procesos que ha sufrido Chávez [...] no significan más que una persecución política”, acotó.

Finalmente, Noblecilla dijo que “no tiene nada que agradecer” al Gobierno de Fujimori porque “era una obligación” del Estado peruano otorgar el salvoconducto.

El asilo otorgado por México a Chávez Chino ocasionó que, en noviembre del 2025, el Estado peruano rompiera relaciones diplomáticas con ese país.

En ese entonces, el titular de la Cancillería, Hugo de Zela, anunció que, frente a este acto, al que calificó de inamistoso, la entonces administración de José Jerí decidió romper relaciones diplomáticas con México.

“Hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, señaló De Zela en conferencia de prensa.

“Todos ustedes recordarán que, en los acontecimientos en diciembre de 2022, el gobierno mexicano pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos que ocurrieron realmente en esa fecha. Se difundió una versión tendenciosa e ideologizada”, remarcó.

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Posiciones encontradas en el Congreso

La decisión del Gobierno de Fujimori generó opiniones encontradas entre los senadores y diputados del Congreso bicameral.

El diputado Aldo Bravo, de Renovación Popular, se pronunció en contra del salvoconducto. “Como Diputado de la República, y habiendo jurado defender al Perú frente al avance del comunismo, no puedo guardar silencio frente al salvoconducto otorgado a Betssy Chávez (entre gallos y medianoche), quien ya cuenta con una sentencia por delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional”, escribió en X (antes Twitter)

En contraste, la diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, defendió la medida como una obligación institucional. “El otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez siempre fue una exigencia del Estado de derecho. Su denegación arbitraria, respaldada en su momento por el pacto mafioso, afectó nuestras buenas relaciones con el hermano país de México y significó el incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales”.

En tanto, su colega de bancada Yenifer Paredes, familiar directa de Pedro Castillo, saludó el salvoconducto y lo calificó como un primer paso para lograr la libertad del exmandatario.

“Es el primer paso para posteriormente pedir el indulto o consolidar el indulto a Pedro Castillo. Se evaluará en su momento”, expresó.

Por su parte, el vocero de la misma agrupación, Ernesto Zunini, saludó la decisión señalando que “la entrega del salvoconducto se ajusta plenamente a derecho y a los tratados internacionales sobre asilo diplomático”.

La senadora del Partido del Buen Gobierno, Nora Bonifaz, coincidió en que este salvoconducto debió entregarse con anterioridad. “Desde mi punto de vista debió haberse dado hace tiempo. Era un derecho que el Estado concede a partir de los mismos principios del comunicado que ha dado la Cancillería”.

Bonifaz agregó que le parece “excelente porque un caso como este no puede entorpecer nuestras relaciones con México que son tan importantes de ida y de vuelta”.

En una línea similar, la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, precisó que “el convenio de asilos no hace distinción entre la condición jurídica de la persona si está sentenciada o está siendo investigada”.

A su turno, Héctor Ventura, senador de Fuerza Popular, respaldó la decisión del Gobierno a favor de Chávez Chino. “Lo que se está valorando son acuerdos internacionales que van a servir a ambos países, Perú y México”, comentó a Canal N.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, el excanciller Carlos Pareja y el profesor de derecho internacional de la PUCP Gattas Abugattas señalaron que el Gobierno peruano tenía que otorgar el salvoconducto en cumplimiento de la Convención de Caracas. De otro lado, James Rodríguez, abogado penalista y especialista en extradiciones, advirtió que México no concedería un posible pedido de extradición y tampoco procedería.

El exministro Pareja explicó que era importante que el Perú otorgue el salvoconducto, pues es firmante del tratado internacional. “Tenía que cumplir con este acuerdo, aunque se trata de un delito común y el Perú podría iniciar un proceso de extradición”, subrayó.

Además, detalló que el restablecimiento de relaciones con México se trabajó “de la manera más profesional” desde el Gobierno del expresidente José María Balcázar. “El Gobierno de México ya venía teniendo acercamientos de manera diplomática con el Gobierno peruano. Todo esto ha sido un proceso de un par de meses de negociación y conversado con las personas que ganaron las elecciones”, aseveró.

“No podía ser que un gobierno que se iniciaba tuviera las relaciones rotas con un país tan importante, miembro del Asia- Pacífico y que tradicionalmente ha sido un país amigo del Perú”, agregó.

Pareja indicó que, en la práctica, el restablecimiento de relaciones favorece la imagen del país y lo deja ante el mundo como respetuoso del derecho internacional, al turismo, el comercio y las inversiones.

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En tanto, el internacionalista Gattas Abugattas señaló que, pese a que México está desnaturalizando la figura del asilo político, era lo correcto otorgar el salvoconducto en base a los tratados vigentes.

Destacó que los vínculos con ese país son muy importantes y era necesario retomarlos. “Era un pasivo innecesario para el Gobierno de Fujimori tener las relaciones rotas con México, pues tenemos muchos vínculos comerciales con ese país, etc. ”, expresó.

“Hay asuntos por los que vale la pena pelear, pero hay otros asuntos como este, en el que las reglas son claras y la verdad no vale la pena dedicarle mayor tiempo. Entonces, nos quitamos ese pasivo y retomamos relaciones con un país con el que necesitamos tenerlas”, añadió.

Bajo su mirada, el Perú debe mantener la claridad en mantener cómo fueron los hechos en el caso de Castillo y Chávez y seguir informando a México al respecto.

“Se debe mantener este tema en cuerdas separadas, el Perú puede iniciar un proceso de extradición como dice el comunicado, aunque lo más probable es que no la concedan y la situación seguirá así en tanto se mantenga el Gobierno de Sheinbaum”, puntualizó.

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A su turno, el penalista Rodríguez señaló que el Perú puede solicitar la extradición de Chávez, pero afirmó que este no procedería.

“Lo veo materialmente imposible. Además, dentro del tratado internacional, cuando una persona tiene el derecho de asilo, no procede una extracción”, apuntaló.

“Con un asilo político, en palabras sencillas, el Gobierno de México asume la protección de Chávez Chino e incluso le otorga una pensión para sus gastos para que ella pueda permanecer en el país”, dijo.