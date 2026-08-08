icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Gobierno de Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, y permitió su salida de Perú con destino a México, donde recibió asilo político.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.