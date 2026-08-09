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La mochila de Betssy Chávez

“Pasar la página en el terreno diplomático no debe ser sinónimo de amnesia en el ámbito judicial”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

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    PJ descarta pedido para salida del país de Betssy Chávez y archiva caso. (Foto: Andina)
    PJ descarta pedido para salida del país de Betssy Chávez y archiva caso. (Foto: Andina)

    El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre dos países es una buena noticia. Que, a cambio de ello, una sentenciada por la justicia evada el cumplimiento de su pena, es un trago amargo para un Estado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.