Por Celeste Pérez

A las once y media de la noche, cuando la mayoría de ideas suelen quedar atrapadas entre la almohada y el sueño, Phillip Chu Joy se levantó de la cama para escribir. Era inicios de 2024 y acababa de reencontrarse con unos viejos libros de su infancia, aquellos en los que el lector decidía qué camino tomar y cada elección abría una historia distinta a través de juegos y acertijos. No pudo dormir más, su imaginación acababa de despertar.

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Entrevista