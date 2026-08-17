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Series y películas de Hayden Panettiere. A la izquierda: "I Love You, Beth Cooper", luego "Rembember the Titans" y "Heroes".
Series y películas de Hayden Panettiere. A la izquierda: "I Love You, Beth Cooper", luego "Rembember the Titans" y "Heroes".
Por Agencia EFE

Hayden Panettiere, protagonista de películas como “Scream”, murió en Carolina del Sur. De acuerdo a medios como TMZ, fuente policiales informan que una amiga de Hayden llamó al 911 cerca de las 14 horas del domingo para reportar que la actriz estaba inconsciente y en paro cardíaco dentro de su residencia en Greenville.

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