Hayden Panettiere, protagonista de películas como “Scream”, murió en Carolina del Sur. De acuerdo a medios como TMZ, fuente policiales informan que una amiga de Hayden llamó al 911 cerca de las 14 horas del domingo para reportar que la actriz estaba inconsciente y en paro cardíaco dentro de su residencia en Greenville.

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Panettiere había hablado abiertamente a lo largo de los años sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, y se alejó de la industria en 2016 antes de regresar en 2023 con “Scream VI”. El pasado mayo publicó las memorias “This Is Me: A Reckoning”, en las que escribió con franqueza sobre estas dificultades y el impacto de crecer en Hollywood.

Series y películas de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, pero es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie “Heroes”. A continuación, un repaso a sus títulos más destacados.

“Remember the Titans” (2000) (Disponible en Disney+)

Drama deportivo basado en hechos reales sobre la integración racial en un equipo de fútbol americano escolar. Panettiere interpreta a Sheryl Yoast, la carismática y apasionada hija del entrenador asistente que vive el fútbol con gran intensidad.

“Heroes” (2006–2010) (Disponible en Netflix)

Serie de ciencia ficción sobre personas comunes que descubren habilidades extraordinarias. Interpreta a Claire Bennet, una animadora de secundaria con el poder de regenerarse rápidamente, cuyo rescate se convierte en el eje central para salvar el mundo.

“Bring It On: All or Nothing” (2006) (Disponible en Prime Video)

Comedia juvenil donde interpreta a Britney Allen, una animadora popular que debe mudarse de escuela y adaptarse a un equipo con un estilo totalmente distinto para competir por aparecer en un video musical.

“Shanghai Kiss” (2007) (Disponible en Prime Video)

Comedia dramática romántica sobre un joven chino-estadounidense que reconsidera su vida tras viajar a China. La actriz da vida a Adelaide, una adolescente expresiva que entabla una estrecha e influyente amistad con el protagonista.

“I Love You, Beth Cooper” (2009) (Disponible en Disney+)

Comedia adolescente en la que interpreta a la titular Beth Cooper, la chica más popular de la secundaria que decide pasar una velada inolvidable con un compañero nerd tras ser proclamada su amor en el discurso de graduación.

“Alpha and Omega” (2010) (Disponible en Netflix)

Película animada de aventura en la que presta su voz a Kate, una loba alfa organizada y disciplinada que debe colaborar con un lobo omega para regresar a su hogar tras ser capturados.

“Scream 4” (2011) (Disponible en HBO Max)

Cuarta entrega del clásico slasher. Interpreta a Kirby Reed, una ávida fanática del cine de terror e inteligente estudiante de secundaria que se convierte en una de las principales supervivientes frente a Ghostface.

“Nashville” (2012–2018)

Drama musical sobre la industria del country. Da vida a Juliette Barnes, una ambiciosa y talentosa estrella del pop-country en ascenso que busca consagrarse mientras lidia con conflictos personales y profesionales.

“Scream VI” (2023) (Disponible en Paramount+)

Sexta película de la saga donde retoma su papel como Kirby Reed. Ahora convertida en una agente del FBI, utiliza su experiencia previa para rastrear al nuevo asesino en Nueva York.

“Amber Alert” (2024)

Thriller de suspenso en el que interpreta a Jaq, una mujer que junto a su amigo sigue a un vehículo sospechoso tras recibir una alerta oficial por el secuestro de una niña.