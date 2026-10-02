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Resumen

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Foto: Difusión
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Por Alejandra Garboza

La cuarentena los llevó al norte del Perú y, casi sin planearlo, terminó convirtiéndose en el punto de partida de Itesvara. Matías Ingunza y Joaquín González llegaron por separado a Órganos, sin saber que el otro también había viajado hasta allí. Los dos se conocían desde los siete años, unidos por el surf, pero fue ese inesperado encuentro durante la pandemia el que les dio el tiempo y el espacio para imaginar juntos una marca que reuniera varias de sus pasiones: ropa, arte, fotografía, viajes y naturaleza.

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