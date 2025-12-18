Bogotá: el otro lado de la ciudad, desde sus tradiciones de tejo y viche

Bogotá enamora desde el primer vistazo: una ciudad que brilla en tonos de ladrillo y atardeceres rosados, rodeada por montañas verdes que parecen custodiarla. Pero más allá de sus museos, conciertos y esa vida cultural inagotable, lo que realmente revela su esencia son las tradiciones que la sostienen.

Esta vez, descubrimos Bogotá desde las experiencias de Airbnb Originals, propuestas únicas creadas y guiadas por personas que no solo conocen su oficio, sino que lo representan. La ciudad se abrió así desde otro ángulo, menos turístico y más íntimo.

La primera experiencia nos llevó al corazón del tejo, el deporte nacional de Colombia. Aunque parezca sencillo arrojar un pesado disco metálico hacia un gran bloque de arcilla, el tejo tiene una complejidad social que supera cualquier regla escrita. En La Embajada, uno de los espacios más queridos para practicar este deporte —acompañado de cervezas y risas—, el olor a arcilla húmeda y la expectativa del estallido se vuelven parte del ambiente. Sobre la superficie de arcilla se colocan cuatro pequeños triángulos de pólvora, llamados mechas. Acertarles produce un estallido seco, un claro destello y un aplauso instantáneo.

El tejo se disfruta mejor en "La embajada", un espacio vibrante y divertido. Encuéntralos en Instagram como @tejolaembajada.

Nuestro anfitrión, Daniel Lozano, también conocido como ‘El man del tejo’, nos enseñó que lo importante no es solo reventar la mecha, sino sentir el juego como un encuentro. El tejo es también un buen pretexto para reunirse, para celebrar lo impreciso, lo que falla y lo que finalmente acierta. El eco de cada explosión atravesaba la cancha como una risa compartida: corta, brillante, liberadora.

La segunda experiencia nos trasladó a un espacio distinto: la ceremonia de viche en Chichería Demente. El viche es un destilado artesanal de caña de azúcar, elaborado por comunidades afrocolombianas del Pacífico desde tiempos ancestrales. No es solo una bebida: es una herencia, un símbolo de resistencia, un territorio líquido que viaja de mano en mano.

Chichería Demente celebra la cocina honesta y los sabores del pacífico colombiano. Pueden conocer más de su propuesta en Instagram como @chiceriademente.

En Chichería Demente, la cocina está al centro del local como si fuera un escenario. Los insumos se muestran sin secretos —hierbas frescas, carnes, macerados— porque la honestidad culinaria es parte del concepto. Allí, guiados por el chef Christian Mcallister, que hablaba del viche como si fuera un pariente querido, degustamos distintas versiones: algunas herbales, otras punzantes, otras suaves como una historia bien contada. La cata ceremonial no solo explicaba su origen, sino que nos invitaba a entenderlo como energía, como vínculo comunitario, como legado vivo del Pacífico que hoy encuentra casa en Bogotá.

Los platos que acompañaron la cata tejían el mismo relato: sabores íntimos y contundentes, construidos a partir de técnicas y memorias que viajan con la gente. Llegó un chicharrón de piel crujiente y alma suave, una mazorca nativa cocida a las brasas, empanadas de cola de toro que guardaban calor de hogar, y un arequipe hecho con leche cruda que cerraba todo con una dulzura antigua.

Al final, Bogotá se reveló no solo como una gran capital cultural, sino como una ciudad que permite entrar en sus tradiciones con generosidad. Desde el estruendo juguetón del tejo hasta el abrazo cálido del viche, Bogotá se muestra como una ciudad que todavía narra su historia a través de las manos que la sostienen