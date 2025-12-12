Celeste Pérez
Celeste Pérez

Escucha la noticia

00:0000:00
“Ni elitista ni lejano”: ¿Por qué el “Cascanueces” sigue agotando las entradas en Lima cada diciembre?
Resumen de la noticia por IA
“Ni elitista ni lejano”: ¿Por qué el “Cascanueces” sigue agotando las entradas en Lima cada diciembre?

“Ni elitista ni lejano”: ¿Por qué el “Cascanueces” sigue agotando las entradas en Lima cada diciembre?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Hay sonidos que anuncian la llegada de diciembre incluso antes de mirar el calendario. Uno de ellos es la ‘suite’ de “Cascanueces”, esa melodía que parece hecha de cristal y nieve, capaz de transformar cualquier rincón de la ciudad en un escenario encantado. En Lima, desde las primeras semanas del mes, este clásico regresa a casa como refugio para la magia de la Navidad (al menos, por unas semanas).

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC