Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“Ni elitista ni lejano”: ¿Por qué el “Cascanueces” sigue agotando las entradas en Lima cada diciembre?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Hay sonidos que anuncian la llegada de diciembre incluso antes de mirar el calendario. Uno de ellos es la ‘suite’ de “Cascanueces”, esa melodía que parece hecha de cristal y nieve, capaz de transformar cualquier rincón de la ciudad en un escenario encantado. En Lima, desde las primeras semanas del mes, este clásico regresa a casa como refugio para la magia de la Navidad (al menos, por unas semanas).
TE PUEDE INTERESAR
- BlinBlin, la marca peruana que impone moda con accesorios impresos en 3D a base de maíz
- “Cuando te enteras que eres adoptado, hay algo que inevitablemente te remueve”: la conmovedora historia que reabre el debate sobre la adopción en el Perú
- ¿Sueñas con visitar la Patagonia argentina?: estos son los mágicos destinos que debes sumar a tu lista
- Valeria Mazza repasa su carrera, su vínculo con Mario Testino y los cambios en la moda: “Poner a alguien excedido de peso es tan poco saludable como poner a alguien con bajo peso”
- Alejandro Aramburú, el peruano que brilla en la primera boy band latina de los creadores de BTS: “Los sueños se hacen realidad”
Contenido Sugerido
Contenido GEC