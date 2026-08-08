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Durante la infancia, una alimentación variada y rica en nutrientes aporta las herramientas para que el cerebro se desarrolle plenamente.
Durante la infancia, una alimentación variada y rica en nutrientes aporta las herramientas para que el cerebro se desarrolle plenamente.
/ MStudioImages
Por Maca Bustamante

Cuando pensamos en la alimentación de un niño, solemos enfocarnos en algo muy concreto: que crezca, que coma verduras y que no viva a punta de galletas. Y aunque todo eso importa, la nutrición infantil va mucho más allá. Cada comida también está alimentando un órgano del que se habla cada vez más y que puede influir en su salud durante toda la vida: la microbiota intestinal.

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