Cuando pensamos en la alimentación de un niño, solemos enfocarnos en algo muy concreto: que crezca, que coma verduras y que no viva a punta de galletas. Y aunque todo eso importa, la nutrición infantil va mucho más allá. Cada comida también está alimentando un órgano del que se habla cada vez más y que puede influir en su salud durante toda la vida: la microbiota intestinal.

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La microbiota es el conjunto de billones de microorganismos que viven principalmente en el intestino. No nacemos con ella completamente formada: empieza a desarrollarse desde el nacimiento y continúa madurando durante los primeros años de vida. Por eso, la infancia es una oportunidad única para construir un ecosistema intestinal fuerte, diverso y resiliente. ¿Y por qué debería importarnos? Porque la microbiota participa en mucho más que la digestión.

Los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas provocarán subidas y caídas bruscas de glucosa, y causarán irritabilidad, cansancio y dificultad para concentrarse. / m-gucci

Empecemos por el sistema inmune. Se estima que alrededor del 70% de nuestras células inmunitarias se encuentran asociadas al intestino. Desde pequeños, la microbiota ayuda a “entrenar” al sistema inmune para que aprenda a distinguir entre aquello que representa un peligro y aquello que no. Cuando este entrenamiento ocurre de forma adecuada, el organismo responde de manera más eficiente frente a infecciones y puede reducir el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades inflamatorias y alérgicas. De hecho, hoy sabemos que una menor diversidad de la microbiota durante la infancia se ha asociado con un mayor riesgo de alergias, dermatitis atópica, asma y otras enfermedades inmunológicas. Esto no significa que la alimentación sea el único factor involucrado, pero sí que tiene un papel importante dentro del rompecabezas.

La microbiota también conversa constantemente con el cerebro a través del llamado eje intestino-cerebro. Algunas bacterias producen compuestos que participan en la comunicación entre ambos órganos y pueden influir en funciones como el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo. Durante los primeros años, cuando el cerebro está en pleno desarrollo, ofrecer una alimentación variada y rica en nutrientes significa también aportar las herramientas necesarias para que ese desarrollo ocurra de la mejor manera posible.

Y luego está la energía. Todos queremos niños activos, curiosos y con ganas de jugar, aprender y descubrir el mundo. Para lograrlo, el cuerpo necesita un suministro constante de nutrientes de calidad. Una alimentación basada principalmente en productos ultraprocesados y bebidas azucaradas suele provocar subidas rápidas de glucosa seguidas de caídas igual de bruscas. El resultado puede ser irritabilidad, dificultad para concentrarse y sensación de cansancio pocas horas después. En cambio, una alimentación rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, proteínas de calidad y grasas saludables ayuda a mantener niveles de energía más estables y, al mismo tiempo, alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino. En especial, la fibra actúa como el alimento favorito de muchas de ellas, favoreciendo una microbiota más diversa.

Para que los niños se muestren activos, curiosos, con ganas de jugar y aprender, es necesario que el cuerpo tenga un constante suministro de nutrientes. / DarioGaona

La buena noticia es que no hace falta buscar alimentos exóticos ni seguir dietas complicadas. La microbiota se nutre de la variedad. Cuantos más colores, texturas y alimentos reales lleguen al plato, mayor será la oportunidad de que ese ecosistema interno se fortalezca. Además, los hábitos se construyen desde pequeños; comer en familia, evitar el uso de pantallas durante las comidas, permitir que los niños exploren nuevos sabores sin presión y dar el ejemplo son estrategias que pueden marcar una diferencia mucho mayor de la que imaginamos.

Al final, alimentar a un niño no es solo llenar su estómago. Es construir las bases de su sistema inmune, apoyar el desarrollo de su cerebro, darle energía para aprender y jugar, y cuidar un ecosistema que lo acompañará toda la vida. Porque una microbiota saludable no se construye de un día para otro; se cultiva, bocado a bocado, desde la infancia. //

LEYENDA:

Durante la infancia, una alimentación variada y rica en nutrientes aporta las herramientas para que el cerebro se desarrolle plenamente.

Los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas provocarán subidas y caídas bruscas de glucosa, y causarán irritabilidad, cansancio y dificultad para concentrarse.