En el mundo de la salud y el bienestar hablamos del manejo del estrés, de la importancia de una buena digestión, de como mantener niveles estables de energía y cómo debemos nutrirnos mejor. Pero hay un jugador silencioso que conecta todo eso y del que cada vez escuchamos más: el nervio vago. Que, dicho sea de paso, de vago no tiene nada.

El nervio vago es el nervio más largo del sistema nervioso parasimpático, el sistema encargado de ayudarnos a descansar, digerir y recuperarnos. Nace en el cerebro y viaja por el cuello hasta conectar con órganos clave como el corazón, los pulmones, el estómago, el intestino y el hígado. En otras palabras, es una especie de carretera de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Lo interesante es que gran parte de esa comunicación va desde el cuerpo hacia el cerebro, no al revés. Es decir, lo que ocurre en tu intestino, tu respiración o tu ritmo cardíaco puede influir directamente en cómo te sientes mental y emocionalmente.

El ejercicio moderado, el contacto social y la exposición a la naturaleza son señales que el cuerpo interpreta como seguridad y favorecen la activación vagal. (Foto: iStock) / Drazen Zigic

Cuando el nervio vago funciona bien, el cuerpo entra en un estado de regulación: la frecuencia cardíaca baja, la digestión mejora, la inflamación se reduce y el sistema nervioso se siente más seguro. Es el famoso modo ‘rest and digest’: descansar y digerir. Pero en la vida moderna ese estado no siempre es el dominante. El estrés constante, la falta de sueño, comer apurado, vivir conectados a pantallas, o respirar de forma superficial mantienen activado el sistema nervioso simpático, el modo alerta. Y cuando el cuerpo está alerta, la digestión deja de ser prioridad.

Por eso muchas personas comen bien, pero aun así sienten hinchazón, digestiones pesadas o falta de saciedad. El problema no siempre está en el plato: a veces está en el estado del sistema nervioso. Por eso, activar el nervio vago significa ayudar al cuerpo a regresar a un estado de calma fisiológica. Y no requiere técnicas complicadas, sino ciertos estímulos que el cuerpo reconoce como señales de seguridad. Aquí te los comentamos.

La respiración profunda

Respirar lentamente, inflando el abdomen y alargando la exhalación, envía una señal directa al nervio vago para reducir la respuesta de estrés.

La digestión

Masticar bien, comer sentado y en calma, o incluso simplemente hacer una pausa antes de empezar a comer, ayuda a activar la respuesta parasimpática. Esto mejora la producción de ácido gástrico, enzimas digestivas y movimiento intestinal.

La nutrición

Una microbiota intestinal diversa y equilibrada produce compuestos que se comunican con el nervio vago y el cerebro, influyendo en la inflamación, el estado de ánimo y la regulación del apetito. Se estima que más de un 80% de la serotonina –un neurotransmisor relacionado con el bienestar– se produce en el intestino.

Actos tan simples como masticar bien, comer sentado y con paciencia ayudan a mantener saludable el nervio vago. (Foto: iStock) / Prostock-Studio

Otros estímulos simples también ayudan: el ejercicio moderado, el contacto social, reír, cantar o incluso la exposición a la naturaleza. Todos son señales que el cuerpo interpreta como seguridad y que favorecen la activación vagal.

Cuidar el nervio vago no requiere grandes cambios, sino pequeños momentos de conciencia en el día a día. Respirar profundo antes de comer, masticar con calma, dormir mejor y mover el cuerpo con regularidad son señales que le dicen a tu sistema nervioso que puede bajar la guardia. Y cuando el cuerpo sale del modo alerta, la digestión, la energía y hasta el estado de ánimo empiezan a alinearse. La nutrición no solo es lo que comes, también es el estado en el que tu cuerpo recibe ese alimento. A veces, el cambio más poderoso no está en el plato, sino en la pausa que haces antes de dar el primer bocado. //