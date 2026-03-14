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Resumen

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La respiración lenta y que alarga la exhalación activa el nervio vago y reduce la respuesta de estrés. (Foto: iStock)
La respiración lenta y que alarga la exhalación activa el nervio vago y reduce la respuesta de estrés. (Foto: iStock)
/ Liubomyr Vorona
Por Maca Bustamante

En el mundo de la salud y el bienestar hablamos del manejo del estrés, de la importancia de una buena digestión, de como mantener niveles estables de energía y cómo debemos nutrirnos mejor. Pero hay un jugador silencioso que conecta todo eso y del que cada vez escuchamos más: el nervio vago. Que, dicho sea de paso, de vago no tiene nada.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.