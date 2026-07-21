Horóscopo de HOY, martes 21 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un trabajo o proyecto superará trabas generadas por otros y tendrá éxito. Amor: alguien del entorno comenzará a resultarle irresistible y buscará el modo de acercarse.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llega momento de buena fortuna y las actividades se multiplican favorablemente. Amor: reconocerá que su corazón vibra por la persona más impensada; posible romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: nueva información hará crecer su optimismo y resolverá problema financiero. Amor: surgirá cierta discordia, el afecto mutuo la disipará y también habrá confesiones.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: asuntos burocráticos se resuelven y aceleran los trabajos; los beneficios crecen. Amor: la vida en pareja se destacará por la armonía y la calidez que se intercambia.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: mostrará carácter para marcar las cosas que causan fallas y malos resultados. Amor: descubrirá que un gesto bastará para que una agradable persona quiera acercarse.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su capacidad organizativa se destacará ante un entorno indiferente. Amor: un momento único y feliz renovará la intimidad y fortalecerá la relación.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirán problemas que resolverá de modo sorprendente y con éxito. Amor: será mala idea repetir una actitud obstinada en la relación o habrá discordia.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: quienes causan errores serán los que lo reparen a conciencia. Amor: un conflicto del pasado resurgirá por una charla trivial pero lo superarán.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: recibirá una inesperada cooperación y los trabajos crecerán. Amor: un momento encantador hará renacer la calidez y generará mayor armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: algún colega traerá propuestas que las considerará algo inusuales. Amor: un tema conflictivo dejará de afectar la intimidad y hará crecer la ternura.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alcanzará las metas aún con un entorno poco amigable y será con éxito. Amor: la calidez mutua será el refugio placentero de la pareja para que la vida fluya feliz.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento para iniciar los arreglos postergados que faciliten los trabajos. Amor: no será buena idea tomar decisiones apuradas, sí dialogar para no arrepentirse.

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