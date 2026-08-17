Horóscopo de HOY, lunes 17 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: sus iniciativas tomarán por sorpresa a gente que prefiere la comodidad. Amor: hará bien en no apurarse y considerar esos sentimientos que su pareja expresa.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los recursos ya no serán escasos y los equipos o reparaciones se producirán. Amor: buen momento para refugiarse en la calidez de la pareja y confiar; nuevo comienzo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alguna demora serán una traba para proyectos o negocios pero la removerá. Amor: será emocionante iniciar un romance con la persona menos imaginada del entorno.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que asombrarán al entorno por ser eficaces. Amor: en la pareja se discutirán cosas que podrían afectar la armonía pero no llegará a tanto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sus trabajos o informes serán los más requeridos por su capacidad para renovar. Amor: quizá no debiera adoptar actitudes indiferentes o afectará alguna susceptibilidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá mayor creatividad para resolver un desafío inédito y lo hará bien. Amor: llegará a una reconciliación con toda la ilusión de que las cosas serán distintas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: los desacuerdos y fricciones con colegas volarán y todo avanzará. Amor: una relación del pasado querrá una reunión para hablar sobre algo imposible.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: la mayor cooperación de su entorno será lograda con un acuerdo. Amor: su pareja tendrá actitudes de indiferencia y eso le causará extrañeza pero dialogará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: no será buena idea tratar con dureza al entorno o se ganará enemigos. Amor: se manejará con gestos sutiles que agradan y generan un nuevo comienzo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el momento difícil amerita iniciativas audaces y las podrá tomar. Amor: la relación alcanzará una instancia de merecimiento; un viaje o regalos mutuos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su desempeño asertivo será tomado por el entorno como modelo a seguir. Amor: conocerá a la persona ideal para iniciar una relación que incluya el compromiso.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará una clara iniciativa para remover trabas y superar obstáculos. Amor: el futuro será una promesa a cumplir con esperanza y reforzará las afinidades.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y CON UN MUNDO INTERIOR QUE PUEDE VOLCAR EN LA PAREJA Y SU TRABAJO.