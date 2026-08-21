Horóscopo de HOY, viernes 21 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la prosperidad no será inmediata sino esforzándose en cada meta, una a una. Amor: buen momento para dejar atrás relaciones inconducentes y construir nuevas.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un nuevo proyecto le acercará a gente talentosa y con voluntad de cooperar. Amor: un encuentro planeado tendrá algo más que palabras y el romance será inevitable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: ante el surgimiento de escenarios complicados mostrará su habilidad. Amor: un gesto no correspondido será una señal de alarma pero todo quedará aclarado.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para iniciar negocios o proyectos vinculados a nuevas tecnologías. Amor: un tímido encuentro pasará a ser divertido y cualquier traba caerá; posible romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el avance de proyectos tendrá demoras que podrían perjudicar algún plazo. Amor: alguien extrovertido colmará su paciencia y aunque algo le agrada, lo dejará atrás.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los resultados mejorarán con pequeños ajustes o cambios y sorprenderá. Amor: detectará un sentimiento de incertidumbre pero renovará la calidez con iniciativas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegan esas oportunidades tan soñadas y se impone no dejarlas pasar. Amor: sentirá la necesidad de lucir bien, salir a divertirse y llamar la atención con encanto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las urgencias de otros no le arrastrarán pero les dará la solución. Amor: comentarios maliciosos sobre otras personas no serán considerados en la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un problema que surgirá de improviso revelará fallas o errores. Amor: un encuentro se convertirá en romántico y su vida o el corazón darán un vuelco.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se adaptará a situaciones nuevas y un proyecto avanzará. Amor: pequeños cambios en la expresión afectiva de su pareja, le pondrá en alerta.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas con ideas audaces y los resultados serán muy positivos. Amor: oportunidades para los que buscan nueva relación o los que desean reconciliarse.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: compartirá aspectos de su proyecto con gente talentosa y lo elogiarán. Amor: expresará su natural encanto casi sin darse cuenta y alguien quedará muy atraído.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DE TEMPERAMENTO CALMO PERO A VECES OBSTINADA. PREFIERE ACTUAR CON MESURA.