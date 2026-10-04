Un incendio se reporta en el parque Domodossola, en Malecón de la Reserva, distrito de Miraflores. El siniestro ocurrió al promediar las 9 de la mañana. Al lugar llegaron 16 unidades del Cuerpo de los Bomberos del Perú para atender la emergencia que causa preocupación entre los asistentes a dicha zona.

Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), indicó que parte de las geomallas utilizadas para evitar desprendimiento de rocas y plantas, han sido afectadas.

Las llamas están cerca al centro comercial Larcomar y exactamente a 70 metros el recientemente inaugurado teleférico de Miraflores.

Según testigos del siniestro, un grupo de turistas que paseaba por la zona fueron llevados nuevamente a su hotel para no ser afectados por el humo. También, algunas personas que en ese momento se encontraban en el Colegio Médico del Perú para votar por las Elecciones Regionales y Municipales 2026, fueron cubiertas por cenizas.

Personal de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP), han cerrado esta vía en ambas direcciones.

En tanto, los bomberos continúan realizando trabajos denodados para controlar el incendio y llegar hasta la zona donde se habría iniciado el fuego, sin embargo, el acceso al acantilado dificulta el acceso a las mangueras.