Las llamas están cerca al centro comercial Larcomar y el recientemente inaugurado teleférico de Miraflores. Foto: Roger García X
Las llamas están cerca al centro comercial Larcomar y el recientemente inaugurado teleférico de Miraflores. Foto: Roger García X
Por Redacción EC

Un incendio se reporta en el parque Domodossola, en Malecón de la Reserva, distrito de Miraflores. El siniestro ocurrió al promediar las 9 de la mañana. Al lugar llegaron 16 unidades del Cuerpo de los Bomberos del Perú para atender  la emergencia que causa preocupación entre los asistentes a dicha zona.

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