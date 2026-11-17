Un movimiento que crece: el impacto real de este evento

La WUFATHON nació con una premisa clara: demostrar que el deporte y la empatía pueden correr juntos. En sus ediciones anteriores, el evento se consolidó como una celebración de la adopción responsable y compromiso ciudadano donde familias, runners y sus mascotas disfrutaron de actividades que fortalecen su vínculo.

Hoy, en un contexto donde las personas valoran y priorizan a las empresas con propósito genuino, el impacto social se ha convertido en el puente más sólido entre una marca y su comunidad.

En WUF, ese crecimiento sostenido se refleja en resultados tangibles: la WUFATHON 2025 reunió a más de 2,500 participantes entre deportistas y familias, logrando beneficiar directamente a más de 1,000 animales rescatados mediante alimento, atención veterinaria y refugio. Para esta WUFATHON 2026 proyectamos superar ese alcance para seguir cambiando historias.

En ediciones anteriores, más de 1,000 corredores y petlovers participaron junto a sus engreídos de cuatro patas.

La experiencia WUFATHON 2026: Visibilidad con causa social

Diseñada como una jornada integral para todos los petlovers, esta edición ofrecerá un circuito acompañado de una gran zona de feria y entretenimiento. Durante todo el evento, las personas y las mascotas disfrutarán de:

Puntos de hidratación y auxilio: Estaciones estratégicas a lo largo de la ruta de 4K para garantizar el bienestar y cuidado tanto de los corredores como de sus perros.

Estaciones estratégicas a lo largo de la ruta de 4K para garantizar el bienestar y cuidado tanto de los corredores como de sus perros. Zona de feria y activaciones: Un espacio central donde las marcas aliadas desplegarán dinámicas interactivas, juegos, ruletas de premios, asesorías y experiencias diseñadas para sorprender al público.

Un espacio central donde las marcas aliadas desplegarán dinámicas interactivas, juegos, ruletas de premios, asesorías y experiencias diseñadas para sorprender al público. Entrega de kits y premiación: Cada inscrito recibirá el kit oficial de corredor (polo conmemorativo, bib number, tote bag, medalla y obsequios de nuestros auspiciadores), culminando en una ceremonia de celebración en el estrado principal.

Además, para garantizar una experiencia de primer nivel, esta edición cuenta con el respaldo de aliados estratégicos líderes en su rubro: la producción integral del evento estará a cargo de Profit, productora peruana con más de 14 años de trayectoria especializada en la organización de eventos deportivos y activaciones experienciales, mientras que El Comercio se suma nuevamente como media partner oficial, asegurando una amplia difusión y visibilidad mediática antes, durante y después de la carrera.

¿Por qué sumarse como sponsor? Visibilidad con causa social

Para las empresas e instituciones, participar en la WUFATHON 2026 “Gold Edition” representa una oportunidad estratégica de posicionamiento B2C y reputación corporativa. Más allá de la publicidad tradicional, las marcas aliadas obtienen exposición integral antes, durante y después del evento:

Presencia física y de alto tránsito en el evento: Incorporación del logotipo en el arco de bienvenida, banners de ingreso y llegada, estrado principal y perifoneo continuo durante toda la jornada.

Incorporación del logotipo en el arco de bienvenida, banners de ingreso y llegada, estrado principal y perifoneo continuo durante toda la jornada. Branding en indumentaria y kits oficiales: Visibilidad directa en el polo conmemorativo de la WUFATHON, el bib number , la tote bag oficial, inclusión de productos o muestras en el kit y presencia en los premios para los ganadores.

Visibilidad directa en el polo conmemorativo de la WUFATHON, el , la oficial, inclusión de productos o muestras en el kit y presencia en los premios para los ganadores. Activación e interacción directa: Espacio físico exclusivo en la zona de feria para ejecutar activaciones, muestreo y relacionamiento cara a cara con un público.

Espacio físico exclusivo en la zona de feria para ejecutar activaciones, muestreo y relacionamiento cara a cara con un público. Amplificación digital y en medios: Presencia de marca en la nota oficial publicada en Diario El Comercio, difusión en mailings enviados a una base de más de 35,000 suscriptores y menciones en contenido de redes sociales (reels, stories y posts de bienvenida a auspiciadores).

La WUFATHON 2026 “Gold Edition” abre sus puertas a marcas y empresas que buscan generar impacto social real en favor de los perros rescatados en el país.

Sé parte de la “Gold Edition” y transforma vidas junto a WUF

Cita central: Domingo 20 de diciembre en Miraflores (circuito 4K).

Domingo 20 de diciembre en Miraflores (circuito 4K). Nuestro público: Comunidad runner , petlovers , familias y consumidores conscientes.

Comunidad , , familias y consumidores conscientes. Propósito: Recaudar fondos y recursos directos para los perros y gatos en situación de riesgo que hoy esperan una segunda oportunidad.

Haz que tu marca también sea parte del cambio. Las empresas e instituciones interesadas en convertirse en sponsors oficiales y asociar su propósito corporativo a este gran evento solidario pueden escribirnos directamente vía WhatsApp al 915169875 para conocer los paquetes de auspicio y asegurar su espacio en la WUFATHON 2026.