Canbo: Sponsor oficial y aliado clave en la misión de WUF

Siguiendo el espíritu de la nota oficial, Canbo se suma como sponsor oficial de la WUFATHON en el marco de su aniversario número 25. La marca reafirma así su compromiso con la nutrición, el cuidado y la calidad de vida de los perros del país, apoyando un movimiento que busca generar impacto real y sostenible en favor de los animales sin hogar.

Todos los participantes recibirán un kit oficial, que incluye:

Polo conmemorativo de la WUFATHON

Número de corredor

Medalla al finalizar

Obsequios especiales de Canbo

Productos y muestras cortesía de nuestros sponsors

Un paquete pensado para que cada persona y mascota viva una experiencia segura, divertida y significativa.

Powered by El Comercio: Comunicación que amplifica la causa

Este año, El Comercio se suma como aliado estratégico, ayudando a difundir la importancia de la tenencia responsable y dando visibilidad a los albergues y animales que necesitan apoyo urgente.

Sponsors que hacen posible un evento inolvidable

Además de Canbo, diversas marcas se unen con iniciativas que acompañarán a los participantes durante todo el recorrido:

Proteggo

Entregará obsequios de sus productos para todos los inscritos, promoviendo el cuidado y la protección de las mascotas en casa.

PRIMAX

Tendrá un stand interactivo con una ruleta de premios para los perritos, creando un espacio lleno de diversión y sorpresas.

Electrolife

Instalará puntos de hidratación para humanos y mascotas a lo largo de la ruta de 4K, asegurando que todos disfruten del recorrido con total bienestar.

Eucerin

Brindará obsequios de sus productos dermatológicos para el público participante, promoviendo el cuidado de la piel en un día de actividad al aire libre.

LEN

Capturará los mejores momentos de la WUFATHON: la partida, el recorrido, la llegada y la celebración final.

CINCO AM

Será el encargado del espacio oficial de entrega de kits, diseñado para que los participantes retiren su pack de manera fácil, rápida y ordenada.

Mar de Colas

Estará presente con puestos de auxilio para mascotas completamente equipados, garantizando atención inmediata en caso de cualquier necesidad.

Vuelve

Ofrecerá asesoría gratuita en cuidado de plantas y compostaje, conectando la sostenibilidad ambiental con el propósito del evento.

Asegura tu entrada y únete a la caminata que cambia vidas

Cada entrada contribuye directamente a programas que garantizan alimentación, medicinas, cuidados veterinarios y apoyo para cientos de perros en albergues.

La WUFATHON 2025 será el domingo 14 de diciembre.

Es un evento apto para familias, amigos y, por supuesto, mascotas.

Las entradas incluyen kit completo, experiencias exclusivas y acceso a todas las activaciones de nuestros sponsors.

Puedes acceder a la venta de entradas a través de la página oficial de Eventrid o por nuestro canal oficial de WhatsApp ingresando aquí.