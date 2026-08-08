El próximo 12 de agosto, un eclipse solar total atraerá las miradas de millones de personas y permitirá observar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos. Mientras la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, algunas regiones experimentarán un oscurecimiento temporal en pleno día. La NASA también aprovechará el evento para estudiar sus efectos sobre la atmósfera y las telecomunicaciones, además de analizar cambios en la temperatura, los vientos y el comportamiento de algunos animales. Descubre dónde será visible el eclipse solar y cómo seguirlo en vivo desde Perú.

¿SE VERÁ EL ECLIPSE SOLAR DEL 12 DE AGOSTO EN PERÚ?

No. El eclipse solar total de 2026 no podrá observarse desde Perú. La totalidad se producirá únicamente dentro de una franja determinada del planeta, por lo que el cielo peruano no se oscurecerá.

¿EN QUÉ PAÍSES SERÁ VISIBLE?

La trayectoria atravesará zonas del hemisferio norte. Los lugares donde podrá apreciarse la totalidad son:

Groenlandia.

Islandia.

El océano Atlántico.

El norte de Rusia.

España.

Una pequeña zona de Portugal.

En esos territorios, la Luna se ubicará frente al Sol y ocultará temporalmente su disco, permitiendo apreciar la corona solar y generando una apariencia de anochecer.

La totalidad ocurre por una coincidencia: el Sol es unas 400 veces mayor que la Luna, pero está unas 400 veces más lejos.

Eclipse solar. Foto: Jongsun Lee. / Unsplas

¿POR QUÉ LA NASA ESTUDIARÁ EL ECLIPSE?

La NASA aprovechará la reducción momentánea de radiación solar para investigar la ionosfera, zona de la atmósfera superior donde la radiación ultravioleta mantiene cargadas partículas. Al bloquearse esa energía, pueden cambiar temporalmente las condiciones de propagación de algunas señales de radio y navegación.

Estudios anteriores detectaron alteraciones ionosféricas a más de 965 kilómetros de la trayectoria de totalidad. Sin embargo, esto no significa que el eclipse vaya a provocar una falla mundial de internet o GPS.

¿QUÉ CAMBIOS PODRÍAN OCURRIR EN EL AMBIENTE?

En las zonas cubiertas por la sombra lunar pueden presentarse descensos temporales de temperatura y cambios en los vientos. Los animales también pueden reaccionar ante la disminución repentina de luz.

Durante eclipses anteriores, la NASA registró aves que dejaron de cantar, grillos que comenzaron a emitir sonidos y abejas que regresaron a sus colmenas, como si hubiera llegado la noche, según informa la plataforma El Sol de Hidalgo.

¿CÓMO INVESTIGARÁ LA NASA EL FENÓMENO?

Las investigaciones se realizarán desde tierra, aire y globos. Entre las acciones previstas están:

Un avión científico WB-57 estudiará la corona solar desde gran altura.

Globos científicos operarán en Islandia y España antes, durante y después del eclipse.

Los equipos analizarán la respuesta atmosférica y reunirán información para futuros estudios.

Composición GEC

¿CÓMO PODRÁ SEGUIRSE DESDE PERÚ?

Aunque no será visible en el cielo peruano, el eclipse podrá observarse por internet. La NASA transmitirá imágenes el 12 de agosto desde las zonas de totalidad y mostrará sus investigaciones.

La programación comenzará a las 12:15 p. m., hora peruana, y podrá seguirse mediante NASA Live, NASA+ y los canales oficiales. También se podrán consultar mapas, horarios y trayectoria en NASA Science.

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